ママ友に「家族4人でUSJ行ったら20万円かかった」と聞き驚き！ 近場で「交通費・宿泊費」は高くないはずですが、最近は“気軽に行ける場所”ではないのでしょうか？

家族4人でUSJに行くといくらかかるの？

USJ などのテーマパークは入場チケットだけでなく、園内で食事をしたり、 お土産 としてグッズを買ったりするのでお金がかかります。1日で何十万円もかかったと聞くと、なんだかテーマパークは気軽に行けない特別な場所になってしまった気がしますよね。 本記事で 家族 4人で USJ に行くとどのくらいのお金がかかるのか、 USJ での 節約 ポイントについて解説します。

USJの入場チケットは大人と子どもで料金が違うため、かかるお金は家族構成や子どもの年齢によって大きく異なります。仮に小学生の子どもが2人いる家庭が家族4人で訪れた場合、1回にかかるチケット代金は大人8900円～、子ども5700円～で合計2万9200円です。

USJでは食事の持ち込みが原則できず、1度パークを出ると基本的には再入場ができないためパーク内のレストランで食事をする必要があります。USJのレストランは手軽なタイプや高価なタイプなど幅が広く、フードカートなど食べ歩きメニューも充実しています。1人2000円～3000円ほどの予算を考えていたほうが良いでしょう。

約3万円のチケット代に、食事の予算を約1万円加えると約4万円です。お土産をたくさん買ったり、1日3食パーク内で食べたりするともう少し予算が必要ですが、10万円あれば家族4人で充分楽しめるのではないでしょうか。



課金するかどうかは自由に決められる

USJにはエクスプレス・パスという少ない待ち時間でアトラクションを体験できるパスや良い席でショーを見られるパス、期間限定のイベントを体験できるパスなどさまざまな有料パスが販売されています。

エクスプレス・パスは1人2万円以上するものもあるので、たくさんのアトラクションを優先して体験しようと考えるとお金がかかってしまいます。

入場チケットだけでなくエクスプレス・パスを購入したり、高価なレストランで食事をしたり、お土産をたくさん購入するとより費用がかかるので家族4人で20万円を超えてしまうこともあり得るでしょう。

しかし、エクスプレス・パスや良い席でショーを見られるパスを買わないとパークを楽しめないわけではありません。待ち時間はかかりますが、列に並べばアトラクションに乗ることはできますし、USJでは多くのショーを無料で楽しむことができます。課金するかどうかは自由に決められます。



何度も訪れるなら年間パスの活用がおすすめ

1年に何度もUSJに訪れるなら、年間パスを活用することがおすすめです。USJでは大人1人2万2000円からユニバーサル・プライム年間パスが購入できます。1年に3回以上パークに行く人であれば年間パスのほうが安くなる計算です。

年間パスを購入すると、除外日以外はいつでも自由にパークに行くことができるのでアトラクションに乗るために長時間列に並ぶことができたり、ショーを見るためだけにパークを訪れたりといった余裕のある遊び方が可能です。

年間パスがあると一度退園しても再入場ができるので、近くのレストランやコンビニで食事を済ませてから戻って来る遊び方もできそうですね。



工夫次第では節約しながら遊べる

USJは食事の持ち込みができず、一度退園すると再入場できないためパーク内のレストランで食事をする必要があります。チケット代に加えて食事代やお土産代、さらには有料のエクスプレス・パスまで考えると予算がかさんでしまうため、特別なタイミングでしか行けない場所と考えてしまうのも納得ですよね。

しかし、USJは有料のパスを買わなくてもアトラクションやショーを体験することができ、充分遊べます。食事をとってからパークに行く、退園してから近くのレストランやコンビニで食事をとるなど工夫次第では節約ができるので、気軽に行くことが可能です。USJは年間パスもあるので、年に何度も行く人は検討してみるのもおすすめです。



出典

USJ 1デイ・スタジオ・パス

USJ エクスプレス・パス

ユニバーサル・プライム年間パス

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー