「物価高で家計に影響が」42歳女性、年収300万円、実家暮らしの介護事情を明かす
住環境の利便性や防災面、さらには家族の介護といった事情から実家に留まる選択をする人も少なくありません。
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、青森県八戸市在住・42歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
職業：会社員
在住：青森県八戸市
家族構成：祖母1人、親1人、子ども1人（自分）
世帯年収：祖母200万円、父親200万円、自分300万円
実家の間取り：一軒家
交際費：5万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：1万円
貯金総額：500万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「今のところなし」と話しました。
さらに「職場にも近く、周囲に店や病院も多い。この先結婚なども考えていないのと、高齢の祖母が介護を必要としている。雪も少なく、高台のため津波の心配もなく、崖崩れの危険もない立地で、防災の面からも比較的安全な場所のため」と話してくれました。周辺環境が整っていたり、安全な立地だと、安心して暮らせますね。
お金に関する悩みでは「今のところ特に大きな悩みはない。生活費はある程度入れているが、物価高で家計に影響が出ているのと、現在の世界情勢による光熱費の高騰が心配ではある」と続けてくれました。
利便性や防災面を考慮しつつ、ご家族で協力して祖母を介護する道を選んでいます。物価高の影響を感じながらも、安定した住環境の中で将来を見据え、家族を支えながら今の生活を継続していく様子が伺えます。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)
All About ニュース編集部は、2026年3月25日、現在実家暮らしをしている人を対象にアンケート調査を実施。毎月の生活費や貯金額、実家暮らしをしている理由などを聞きました。
今回は、青森県八戸市在住・42歳女性のエピソードを紹介します。
【1人暮らしの1カ月あたりの平均生活費を見る】
回答者のプロフィール＆実家の状況回答者本人：42歳女性
職業：会社員
在住：青森県八戸市
家族構成：祖母1人、親1人、子ども1人（自分）
世帯年収：祖母200万円、父親200万円、自分300万円
実家の間取り：一軒家
毎月の生活費や貯金額は？実家に入れている生活費：5万円
交際費：5万円
毎月のお小遣い：3万円
毎月の貯金額：1万円
貯金総額：500万円
総務省統計局が発表した「家計調査報告 家計収支編（2024年）」によると、35〜59歳女性の1カ月の平均消費支出は18万7円です。そのうち、住居費の平均は2万6543円ですが、家賃などは地域や条件によって差が出てくるので、住居費を除いた15万3464円が回答者の属性に近い平均生活費ということになります。
実家を出るかどうかについては「今のところなし」と話しました。
「市内の中心部にあるため、交通の便がよい」実家暮らしを選んでいる理由を尋ねると「市内の中心部にあるため、交通の便がよい」と回答。
さらに「職場にも近く、周囲に店や病院も多い。この先結婚なども考えていないのと、高齢の祖母が介護を必要としている。雪も少なく、高台のため津波の心配もなく、崖崩れの危険もない立地で、防災の面からも比較的安全な場所のため」と話してくれました。周辺環境が整っていたり、安全な立地だと、安心して暮らせますね。
「認知症の祖母の介護について苦労している」実家暮らしで苦労していることを尋ねると、「自分自身の生活で苦労していることは今のところ特にないが、認知症の祖母の介護について苦労している。父（同居）や弟（別の場所で一人暮らし中）と協力し、その他の親族の手を借り、試行錯誤しながら対応している」と、話してくれました。
お金に関する悩みでは「今のところ特に大きな悩みはない。生活費はある程度入れているが、物価高で家計に影響が出ているのと、現在の世界情勢による光熱費の高騰が心配ではある」と続けてくれました。
利便性や防災面を考慮しつつ、ご家族で協力して祖母を介護する道を選んでいます。物価高の影響を感じながらも、安定した住環境の中で将来を見据え、家族を支えながら今の生活を継続していく様子が伺えます。
※回答者のコメントは原文ママです
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:All About ニュース編集部)