米株価指数先物 下げ縮小、一部船舶がホルムズ海峡通過 米株価指数先物 下げ縮小、一部船舶がホルムズ海峡通過

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米株価指数先物 下げ縮小、一部船舶がホルムズ海峡通過



東京時間10:05現在

ダウ平均先物JUN 26月限 46574.00（-55.00 -0.12%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6607.75（+4.00 +0.06%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 24200.00（+70.25 +0.29%）



米イラン戦争はさらにエスカレートする見通しだが、一部船舶が海峡を通過したとの報告を受け、原油供給混乱の懸念がやや和らいでいる。NY原油先物は一時115ドル台半ばまで急騰後112ドルちょうど付近まで上げを縮小している。



過去24時間にイランの許可を得て15隻の船舶がホルムズ海峡を通過したとファルス通信が報じている。イランは「友好国」に関係する船舶に個別に通航を認めているようだ。

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