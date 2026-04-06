結成１６年以上のプロの漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６」のファイナリスト８組が決まる大一番、１８日開催の「ノックアウトステージ１６→８」の詳細が決定した。

３月２８、２９日に初戦トーナメント「ノックアウトステージ３２→１６」が東京・お台場フジテレビ本社で行われ、金属バット、ラフ次元、タモンズ、レイザーラモン、はりけ〜んず、ザ・パンチ、セルライトスパ、黒帯、パタパタママ、シャンプーハット、吉田たち、ヤング、マシンガンズ、リニア、囲碁将棋、トット、以上の１６組が勝ち残った。

１８日に次のトーナメント戦「ノックアウトステージ１６→８」が同じくフジテレビ本社で開催される。スケジュールは以下の通り。

【「ノックアウトステージ１６→８」開催概要】

◆「Ｂブロック・Ｃブロック・Ａブロック・Ｅブロック」

▼午後３時半〜「Ｂブロック」タモンズｖｓレイザーラモン

▼午後４時〜「Ｃブロック」 はりけ〜んずｖｓザ・パンチ

▼午後４時４５分〜「Ａブロック」金属バットｖｓラフ次元

▼午後５時１５分〜「Ｅブロック」パタパタママｖｓシャンプーハット

◆「Ｆブロック・Ｄブロック・Ｇブロック・Ｈブロック」

▼午後７時〜「Ｆブロック」吉田たちｖｓヤング

▼午後７時半〜「Ｄブロック」セルライトスパｖｓ黒帯

▼午後８時１５分〜「Ｇブロック」マシンガンズｖｓリニア

▼午後８時４５分〜「Ｈブロック」囲碁将棋ｖｓトット

「１６→８」を勝ち抜けば、最終決戦「グランプリファイナル」に出場できるため「３２→１６」に勝るとも劣らない、し烈な戦いが繰り広げられること必至だ。なおいずれの試合も、先攻・後攻は、「３２→１６」での得点が高い方が選択できることになっており、後日発表される。