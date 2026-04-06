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ゆっくり不動産、「自分らしさを追求できる」大手企業が本気で作った隠し部屋の全貌とは？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

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YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【現代の忍者部屋?!】絶対に気づかれない隠し部屋がある2DKを内見！」と題した動画を公開した。動画では、伊藤忠都市開発が手がけた新築マンション「CREVIA RXE（クレヴィアリグゼ）」に潜入し、一見普通に見える部屋に隠された驚きのギミックと、その誕生秘話を紹介している。



物件は、最新の顔認証セキュリティシステムを導入し、鍵を取り出すことなくエントランスやエレベーターを通過できる仕様だ。室内はペット可となっており、玄関にはペットトイレを置くのに最適なスペースが設けられている。ダイニング・キッチンには、壁一面にマグネット対応の「Feボード」が採用されており、棚やフックを自由に配置してキャットウォークや飾り棚としてアレンジできる点が目を引く。



しかし、この物件最大の魅力は、ダイニング・キッチンの奥に設けられた大きな本棚の裏にある。一見すると普通の飾り棚だが、押し込むと隠し扉が開き、そこには「裏アカ部屋」と名付けられた秘密の個室が現れる。ゆっくり不動産は、この空間を「個々人の趣味嗜好の活動を心おきなく行えるスペース」と評価。「誰にも悟られない秘密の部屋として使っていただければ楽しい」という開発側の意図に触れ、フィギュアのディスプレイやゲーム実況など、周囲を気にせず没頭できるパーソナル空間としての活用法を熱く妄想した。



さらに動画の終盤では、この斬新な間取りが大学生とのワークショップから生まれた経緯も語られる。SNSの裏アカウントのように「友人等には秘密にしたい趣味や活動を持っている」という現代の若者のニーズを反映した企画力に対し、「伊藤忠都市開発さんのイメージがひっくり返った」と感心しきりの様子を見せた。



自分だけのプライベート空間を求める声に応えた「裏アカ部屋」。日常の利便性と秘密基地のようなワクワク感を両立させた遊び心あふれる住まいの提案は、これからの物件選びにおいて、新たな基準と選択肢を与えてくれそうだ。