女性で中性脂肪が高くなると現れる症状とは？Medical DOC監修医が解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「女性で中性脂肪が高くなる原因」はご存知ですか？医師が徹底解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

伊藤 陽子（医師）

浜松医科大学医学部卒業。腎臓・高血圧内科を専門とし、病院勤務を経て2019年中央林間さくら内科開業。相談しやすいクリニックを目指し、生活習慣病、腎臓病を中心に診療を行っている。医学博士、産業医、日本内科学会総合内科専門医、日本腎臓学会腎臓専門医、日本透析医学会透析専門医、日本東洋医学会漢方専門医、日本医師会認定産業医、公認心理師。

女性の中性脂肪の基準値

女性全体の中性脂肪の基準値は空腹時(10時間以上の絶食)採血で30～117mg/dLです。この値は女性の場合、閉経前後で値が変わり、閉経前で30～113mg/dL、閉経後で37～159mg/dLとなります。また、脂質異常症の診断基準では空腹時で150mg/dL以上を異常値としています。

女性は50代から中性脂肪が上昇する傾向にあります。原因として、エストロゲンという女性ホルモンの分泌の減少が関連しています。

中性脂肪の高値が持続すると、メタボリックシンドロームや生活習慣病・動脈硬化・脳や心疾患を招くリスク因子になります。

中性脂肪とは食物に含まれる脂質の多くで、エネルギー源です。利用されなかったエネルギーは中性脂肪に変換され、体脂肪として蓄えられます。糖質が不足した時など必要に応じて分解され、利用されます。

中性脂肪のエネルギー源以外の役割は脂溶性ビタミンなどの吸収を助ける・体温の維持などです。

中性脂肪が過剰になると肥満やメタボリックシンドローム・脂肪肝の原因になり、高すぎると急性膵炎を起こす可能性があります。

20代～30代女性の中性脂肪の基準値

20～30代女性の中性脂肪の基準値は空腹時採血で30～117mg/dL（ほどんどの方が閉経前と考えると30～113mg/dL）です。

令和元年の国民健康・栄養調査の報告(コレステロールを下げる薬または中性脂肪を下げる薬の使用者除外)では、20代女性の中性脂肪の平均値は109.1mg/dL、30代女性は97.2mg/dLです。20～30代の女性では、中性脂肪の平均は他の年代と比較して低めとなっています。特に30代女性の全年齢の中で最も低い値でした。20代と比較すると食事などの健康面に気を付け始める影響があると考えられます。

40代女性の中性脂肪の基準値

40代女性の中性脂肪の基準値は空腹時採血で閉経前で30～113mg/dL、閉経後で37～159mg/dL です。

また、40代女性の中性脂肪の平均値は107.4mg/dLです。40代女性では30代に次いで低めの値です。まだ閉経していない方が多く、それほど生活習慣の乱れも少ないためと考ええられます。

50代女性の中性脂肪の基準値

50代女性の中性脂肪の基準値は空腹時採血で閉経前で30～113mg/dL、閉経後で37～159mg/dL です。

50代女性の中性脂肪の平均値は128.8mg/dLです。50代女性では閉経している女性が多くなるため、平均値の上昇がみられます。

60代女性の中性脂肪の基準値

60代女性の中性脂肪の基準値は空腹時採血で37～159mg/dLです。

60代女性の中性脂肪の平均値は153.2mg/dLです。60代女性では全年代の中で最も高い平均値となり、平均値でも脂質異常症を満たす異常値となっています。閉経の影響が最も強いと考えられます。

70代女性の中性脂肪の基準値

70代女性の中性脂肪の基準値は空腹時採血で37～159mg/dL です。

70代女性の中性脂肪の平均値は136.5mg/dLです。70代女性の平均値では60代と比較し低下がみられます。これは加齢による食事量の減少が影響していると考えられます。

女性で中性脂肪が高くなると現れる症状

中性脂肪が高くてもすぐに症状として現れないことが多いですが、高い状態が持続すると内臓脂肪の蓄積が過剰になります。内臓脂肪が過剰に蓄積されると、メタボリックシンドロームや脂肪肝などの病気を起こします。また、ネフローゼ症候群やクッシング病などの病気が原因で結果として中性脂肪が高い場合もあり注意が必要です。

脂肪肝

中性脂肪が高い状態が持続すると、肝臓にも中性脂肪が溜まり、脂肪肝を招く原因になります。痩せていても筋肉量が少なく、体脂肪が多い場合は低栄養性脂肪肝を招いていることがあります。

脂肪肝は肝炎や肝硬変など様々な肝障害に進行するリスク因子です。

摂取エネルギーの制限や夕食を少なめにする、運動不足を解消することで脂肪肝を改善しましょう。

健康診断などで中性脂肪の高値を指摘されたり、体脂肪が多い、夕食の過食がある場合は脂肪肝の疑いがあります。早めに一般内科を受診しましょう。

メタボリックシンドローム

中性脂肪が高い状態が続くと内臓脂肪が過剰に蓄積し、メタボリックシンドロームを発症する原因になります。

摂取エネルギーの制限や運動不足を解消し、内臓脂肪を減らしましょう。

健康診断で中性脂肪の高値やメタボリックシンドロームを指摘されたら早めに一般内科を受診しましょう。

急性膵炎

急性膵炎は膵臓に炎症が急激に起こった状態です。上腹部や背中の痛み・嘔吐・発熱などの症状が現れます。

発症の原因は飲酒・胆石・中性脂肪の高値などです。

軽度の膵炎であれば多くの場合は治癒しますが、重症化すると治療が困難になり時間もかかります。

中性脂肪の高値が続いている・アルコールの多飲や脂質が多い食事の後に腹部の痛みが現れた場合、急性膵炎の可能性があります。すみやかに消化器科を受診しましょう。

ここまで女性で中性脂肪が高い原因について紹介しました。ここでは「女性で中性脂肪が高い原因」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

伊藤 陽子（医師）

エネルギー・糖質・アルコールの過剰摂取は中性脂肪を上げる原因になります。適正体重を維持できるエネルギー摂取量にし、菓子や糖入り飲料・アルコールの摂取を控えましょう。

伊藤 陽子（医師）

魚油に多く含まれる、n-3系不飽和脂肪酸は中性脂肪を下げる働きがあります。魚の摂取を増やしましょう

編集部まとめ 女性で中性脂肪が高い原因は食べ過ぎや運動不足の可能性があり！

女性で中性脂肪が高い原因は、ホルモンバランスの変化や食べ過ぎ、運動不足による内臓脂肪の蓄積、食事バランスが悪いことで招く低栄養性脂肪肝が考えられます。

予防のためには、適正体重の維持や糖質の多い菓子・ジュースやアルコールの摂取を控え、こまめに体を動かしましょう。

健康診断などで中性脂肪の高値を指摘されたら、早めに医療機関を受診しましょう。

「中性脂肪」から医師が考えられる病気は8個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

内分泌科の病気

脂質異常症糖尿病メタボリックシンドローム

クッシング症

消化器科の病気

腎臓内科の病気

急性膵炎脂肪肝肝硬変ネフローゼ症候群

中性脂肪が高くなる原因は食べ過ぎや運動不足だけでなく、様々な病気が原因の場合もあります。

健康診断で中性脂肪の高値を指摘されたら、症状はなくても早めに医療機関を受診しましょう。

参考文献

動脈硬化性疾患予防ガイドライン2022年版（日本動脈硬化学会）

急性膵炎と慢性膵炎（日本肝胆膵外科学会）

脂質異常症（厚生労働省）