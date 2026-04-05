俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は12日、第14話「絶体絶命！」が放送される。

＜※以下、ネタバレ有＞

浅井長政（中島歩）が朝倉方に寝返ったと知り、織田信長（小栗旬）は激高。藤吉郎（池松壮亮）の機転により、冷静さを取り戻し、退却を決める。藤吉郎は、信長が京に戻るまで朝倉軍を食い止める「しんがり」を担うことに。手勢はわずかで、小一郎（仲野太賀）は最も危険な役目を引き受ける。命懸けの撤退戦が始まる。

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

織田信長が退却を余儀なくされた「金ヶ崎の退き口」（1570年・元亀元年）。第13話（4月5日）のラスト、竹中半兵衛（菅田将暉）は「ここまでの道のりと周辺の地形を記しているのです」「これは明日生きるためのものです」と地図を描く。

2023年の大河「どうする家康」においては、第14話「金ヶ崎でどうする！」（4月16日）と第15話「姉川でどうする！」（4月23日）で描かれた撤退戦。お市の方（北川景子）の侍女・阿月（伊東蒼）の“フルマラソン”や木下藤吉郎（ムロツヨシ）の“クズな言動”も話題を呼んだ。「どうする家康」には登場しなかった半兵衛だが、今作はキーパーソンになりそうだ。