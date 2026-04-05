モデルでタレントの藤田ニコル（28）が4日放送のTBSラジオ「藤田ニコルのニコイチ」（土曜後9・00）に出演。「ニコル」以外に候補に挙がっていた名前について明かした。

「4月、おうちでゆっくりしてるころかなぁ」と語り出したニコル。第1子女児出産に向けて多くのものを事前収録していることを明かしつつ、「まだ4月はニコルンを感じとれると思います」と“予告”した。

視聴者からの「名前は決まりましたか？」という質問に、「名前って本当に難しい。本、辞典みたいなのを買って、いっぱい見てるんだけど、より分かんなくなっちゃったというか」と赤裸々に語った。

2文字の名前、春っぽい名前、花の名前などさまざまな名前を考えているといい、「今現状何も思い浮かんでないです」と事前収録の時点での現状を報告。2パターンほど用意して、産まれた直後に決める案もあったというが、「夫と意見が割れちゃったら、それはそれで困っちゃうし、どうしよう」と悩まし気だった。

また、自身の名前について「ニコルじゃなかったら、パンジーかサンフラワーっていうお花の候補があった」と明かし、「ニコルで良かった」と笑った。