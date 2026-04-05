乙女座・女性の運勢

現在はパートナーや親友などの大事な人との関係を含め、人との関わりが華やかで好調。新しい出会いも多く、関係性が広がりやすい時期といえます。が、今週は、その人との関係にやや疑問を感じる展開があるかも。いまの乙女座は社会面を中心に強い挑戦意欲を持っており、それを「必要なことだ」と考えていますが、いま出会う人たちは「まったくその必要を感じていないように見える」のかも。その「見えているものが違う」という感覚は、乙女座をモヤモヤさせるでしょう。同時にいまは乙女座自身も「そんなに頑張らなきゃいけないのか」に傾くタイミングでもあり、心境は複雑そうです。本音はどこか、時間をかけて探る必要がありそうですね。

乙女座・男性の運勢

改めて自分の本心を心のうちに問いかけたくなるタイミングかも。現在、パートナーや親友など大事な人を含め、好調な対人関係が展開する乙女座の周囲です。そこは楽しく有意義な対話ができるときですが、ただ、いま出会う人たちは「現状に対し、見えているものが違う」と感じさせられる面があるのでは。乙女座は社会面で大きな挑戦が必要だと自覚しているけれど、周囲はまったくそうじゃない。たとえばそんな感じかも。同時に、乙女座自身にも少し「そこまで頑張る必要は本当にあるのか」という思いが生まれていそう。揺れやすい時期ですが、だからこそ一度、よく考え原点に立ち返る必要があるのでは。

占い：アストロカウンセラー・まーさ