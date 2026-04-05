FC東京vs町田 スタメン発表
[4.5 J1百年構想リーグ EAST第9節](味スタ)
※15:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 17 稲村隼翔
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 16 佐藤恵允
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
MF 37 小泉慶
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 1 田中颯
DF 4 木本恭生
DF 15 大森理生
DF 42 橋本健人
MF 8 高宇洋
MF 21 菅原悠太
MF 71 山田楓喜
FW 39 仲川輝人
FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ
監督
松橋力蔵
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 50 岡村大八
MF 7 相馬勇紀
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 26 林幸多郎
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
FW 9 藤尾翔太
FW 34 徳村楓大
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
※15:00開始
主審:笠原寛貴
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 81 キム・スンギュ
DF 2 室屋成
DF 6 バングーナガンデ佳史扶
DF 17 稲村隼翔
DF 24 アレクサンダー・ショルツ
MF 16 佐藤恵允
MF 22 遠藤渓太
MF 27 常盤亨太
MF 37 小泉慶
FW 9 マルセロ・ヒアン
FW 23 佐藤龍之介
控え
GK 1 田中颯
DF 4 木本恭生
DF 42 橋本健人
MF 8 高宇洋
MF 21 菅原悠太
MF 71 山田楓喜
FW 39 仲川輝人
FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ
監督
松橋力蔵
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 19 中山雄太
DF 50 岡村大八
MF 7 相馬勇紀
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 26 林幸多郎
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
FW 9 藤尾翔太
FW 34 徳村楓大
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛