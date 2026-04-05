[4.5 J1百年構想リーグ EAST第9節](味スタ)

※15:00開始

主審:笠原寛貴

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 81 キム・スンギュ

DF 2 室屋成

DF 6 バングーナガンデ佳史扶

DF 17 稲村隼翔

DF 24 アレクサンダー・ショルツ

MF 16 佐藤恵允

MF 22 遠藤渓太

MF 27 常盤亨太

MF 37 小泉慶

FW 9 マルセロ・ヒアン

FW 23 佐藤龍之介

控え

GK 1 田中颯

DF 4 木本恭生

DF 15 大森理生

DF 42 橋本健人

MF 8 高宇洋

MF 21 菅原悠太

MF 71 山田楓喜

FW 39 仲川輝人

FW 55 尾谷ディヴァインチネドゥ

監督

松橋力蔵

[FC町田ゼルビア]

先発

GK 1 谷晃生

DF 3 昌子源

DF 19 中山雄太

DF 50 岡村大八

MF 7 相馬勇紀

MF 10 ナ・サンホ

MF 16 前寛之

MF 26 林幸多郎

MF 31 ネタ・ラヴィ

MF 88 中村帆高

FW 99 テテ・イェンギ

控え

GK 13 守田達弥

DF 5 ドレシェヴィッチ

DF 6 望月ヘンリー海輝

MF 8 仙頭啓矢

MF 18 下田北斗

MF 23 白崎凌兵

FW 9 藤尾翔太

FW 34 徳村楓大

FW 49 桑山侃士

監督

黒田剛