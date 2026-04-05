『豊臣兄弟！』第13回 “小一郎”仲野太賀、悪い噂がある“慶”吉岡里帆を妻として迎える
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第13回「疑惑の花嫁」が5日の今夜放送される。
【写真】織田家への憎しみを抱える慶（吉岡里帆）
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
【第13回「疑惑の花嫁」あらすじ】
信長（小栗旬）の指示で、小一郎（仲野）は守就（田中哲司）の娘・慶（吉岡里帆）をめとることに。藤吉郎（池松壮亮）は喜ぶが、慶には悪い噂があり、しかもある理由から織田家を憎んでいた。
そんな中、信長は越前・朝倉氏との戦を決意。息子を朝倉へ人質に出している長政（中島歩）と会った信長は“出陣せず後方の守りに徹してくれれば良い”と告げる。だが戦が始まると、長政は父・久政（榎木孝明）から朝倉方につくよう迫られる。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。
【写真】織田家への憎しみを抱える慶（吉岡里帆）
大河ドラマ第65作で描かれるのは戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡に迫る、夢と希望の下剋上サクセスストーリーだ。主人公は、天下人の弟・豊臣秀長（仲野）。歴史に“if（もしも）”はないものの「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」と言わしめた天下一の補佐役。その秀長の視点から戦国時代をダイナミックに活写する。脚本を務めるのは『半沢直樹』、『下町ロケット』、連続テレビ小説『おちょやん』を手がけた八津弘幸。
信長（小栗旬）の指示で、小一郎（仲野）は守就（田中哲司）の娘・慶（吉岡里帆）をめとることに。藤吉郎（池松壮亮）は喜ぶが、慶には悪い噂があり、しかもある理由から織田家を憎んでいた。
そんな中、信長は越前・朝倉氏との戦を決意。息子を朝倉へ人質に出している長政（中島歩）と会った信長は“出陣せず後方の守りに徹してくれれば良い”と告げる。だが戦が始まると、長政は父・久政（榎木孝明）から朝倉方につくよう迫られる。
大河ドラマ『豊臣兄弟！』はNHK総合にて毎週日曜20時放送。NHK BSでは18時、BSプレミアム4Kでは12時15分より放送。