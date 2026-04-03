人気SFサスペンスドラマ「X-ファイル」でジョン・ドゲット捜査官役を演じたロバート・パトリックが、来たるリブート版へのエールを送った。

オリジナル版「X-ファイル」はFBI捜査官のフォックス・モルダー（デイヴィッド・ドゥカヴニー）とダナ・スカリー（ジリアン・アンダーソン）が超常現象にまつわる事件を追うドラマで、1993年から2018年にかけて全11シーズンと映画版2作が製作された。

パトリック演じるドゲット捜査官はシーズン8・9に登場。失踪したモルダーに代わり、スカリーやモニカ・レイエス（アナベス・ギッシュ）とともに超常現象の捜査にあたった。批評家やファンからは一定の支持を得たが、シーズン9を最後に登場せず、キャラクターとしての結末は与えられていない。

米にて、パトリックはドゲット捜査官を「これまで演じたなかでも気に入っている役。主役を演じるのは楽しかったし、最高の経験でした」と話している。

「最後のエピソードを撮影して以来、僕は『X-ファイル』に戻ることができませんでした。新作やシーズン10が決まっても、常に忙しくてスケジュールが合わなかったんです。別の番組に出演していたから。過去にはスケジュールを確認されたこともありますが、うまくいかなかったんです。」

以前にも、ドゲット捜査官について「とても強くてタフな男だけれど、心優しいところが魅力。僕にとって特別な存在」といたパトリック。機会があれば、「最後に登場してから今までの間、彼に何があったのかを見てみたい」と復帰への意欲も示していたのだ。

現在、『ブラックパンサー』シリーズや『罪人たち』（2025）のライアン・クーグラー監督がリブート版を準備中。ただし、パトリックは「（クーグラーの）大ファンです。『罪人たち』は大好きな映画でした、素晴らしかった」と述べつつ、リブート版への出演には期待していないようだ。

「彼はきっと素晴らしい仕事をしてくれることでしょう。ただ、今回のリブート版にジョン・ドゲットは合わないと思います。彼らがジョン・ドゲットを求めているとは思えないから。彼がどんな作品をつくるのか、（シリーズを）どんな方向に導いていくのかを楽しみにしています。」

リブート版は新たなキャラクターが主役となり、『TENET テネット』（2020）『イエスタデイ』（2019）のヒメーシュ・パテル、『ピアノ・レッスン』（2024）『ティル』（2022）のダニエル・デッドワイラーが演じる。実力は確かだが、性格のまったく異なる2人のFBI捜査官が、長らく閉鎖されていた未解明現象を扱う部署に配属され、思いがけない絆を築いていくストーリーだ。

製作総指揮はオリジナル版のクリエイターであるクリス・カーターと、クーグラーの製作会社Proximity Mediaのセヴ・オハニアン＆ジンジ・クーグラー。ショーランナーは「フレンズ＆ネイバーズ」（2025-）のジェニファー・エールが務める。

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