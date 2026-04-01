iPhone 17 TS ハイブリッドケースが首位に！ スマホケース人気ランキングTOP10 2026/4/1
「BCNランキング」2026年3月16日〜22日の日次集計データによると、スマートフォン（スマホ）ケースの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）
2位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
41-182875（Hamee）
3位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
PM-G253HVCKCR（エレコム）
4位 iPhone 16e ケース カバー ソフトケース TPU 薄型 クリア 透明 0.9mm ワイヤレス充電対応
8632IP5ETPCL（テレホンリース）
5位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア
TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）
6位 [iPhone 17専用]iFace Look in Clearケース クリア
41-183391（Hamee）
7位 iPhone 16e TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラック
PM-A25STSLFCBK（エレコム）
8位 iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付
PM-A25AUCTCR（エレコム）
9位 iPhone 17 TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラック
PM-A25ATSLFCBK（エレコム）
10位 iPhone 16e ハイブリッドケース メタルステッカー付
PM-A25SHVCKCR（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 17 [Turtle Solid] 超精密設計 ハイブリッドケース
TR-IP25M2-TTSL-CL（トリニティ）
2位 [iPhone 17専用]iFace Reflection 強化ガラスクリア スマホケース ブラック
3位 Galaxy A25 5G ハイブリッドケース
PM-G253HVCKCR（エレコム）
4位 iPhone 16e ケース カバー ソフトケース TPU 薄型 クリア 透明 0.9mm ワイヤレス充電対応
8632IP5ETPCL（テレホンリース）
5位 iPhone 17 [Aegis Solid] 超精密設計フルカバーTPUケース クリア
TR-IP25M2-AGSL-CL（トリニティ）
6位 [iPhone 17専用]iFace Look in Clearケース クリア
41-183391（Hamee）
7位 iPhone 16e TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラック
PM-A25STSLFCBK（エレコム）
8位 iPhone 17 ソフトケース メタルステッカー付
PM-A25AUCTCR（エレコム）
9位 iPhone 17 TOUGH SLIM LITE ケース フレームカラー メタルステッカー付 ブラック
PM-A25ATSLFCBK（エレコム）
10位 iPhone 16e ハイブリッドケース メタルステッカー付
PM-A25SHVCKCR（エレコム）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。