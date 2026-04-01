介護が必要となった子犬に優しく寄り添う先住犬の光景が、再生回数9万回を突破して話題となっています。

大切なおもちゃをそっと子犬に渡してあげる先住犬の光景には、「優しいお姉さんだね」「なんて尊い世界」と絶賛の声が寄せられることに。その優しさいっぱいの光景が感動を届けています。

【動画：介護が必要な子犬に、先住犬が『大切なおもちゃ』を持ってきて…あまりにも尊い『感動的な光景』】

未熟児だった後遺症と闘うゆきちゃん

介護を必要とする子犬に寄り添う先住犬の光景が、見た人に温かい気持ちを届けています。

その光景が投稿されたのは、YouTubeチャンネルの『ブルドッグぶるまるチャンネル』。白犬のゆきちゃんは、保護犬のお母さんから生まれた子犬。お母さんが保護施設で暮らしている時に、兄弟たちと一緒に生まれたのでした。

当時、ゆきちゃんたちはとても小さな未熟児だったそうで、成長するにつれて後遺症が残るかもしれないといわれていたのだとか。

そして、その言葉の通り、ゆきちゃんの足は不自由になっていったのだといいます。

しかし、保護してくれている投稿者さんにごはんを食べさせてもらったり、困ったことがあったら手伝ってもらったりと、介護をしてもらいながら他の兄弟たちとのびのびと一緒に暮らしているゆきちゃん。

そんなゆきちゃんのそばには、優しい先住犬たちの姿もあります。

大切なおもちゃを貸してあげるまるこちゃん

そんなある日、先住犬のまるこちゃんがゆきちゃんのところにやってきたそう。まるこちゃんはゆきちゃんのことをいつも気に留めてくれているそうで、この日もおもちゃを咥えてゆきちゃんのところへ遊びにきたといいます。

いつもはお気に入りのおもちゃを離さないまるこちゃんですが、ゆきちゃんが相手なら話は別。リング型のおもちゃをゆきちゃんの前にそっと置いて、貸してあげます。

しかし、足が不自由なゆきちゃんはおもちゃで上手く遊べないのか、鼻先でつついてはみるものの、すぐに興味を失ってしまったそう。

そんなゆきちゃんの姿を見たまるこちゃんは、「難しいかぁ」といった表情で、無理強いはせず、ゆきちゃんのペースに合わせて優しく見守るのでした。

後遺症に負けず、元気いっぱいに歩き回るゆきちゃん

未熟児だった後遺症によって、不自由な生活を送ることとなったゆきちゃん。しかし、ゆきちゃんは不幸ではありません。

なぜなら、毎日の暮らしの中には嬉しいことがたくさんあるから！

他の兄弟たちと一緒に譲渡会へ参加したときには、たくさんの人に抱っこしてもらって嬉しそうな表情を見せていたそう。おうちに帰ってきてからは、ルンルンとした足取りでスキップしていたといいます。

そのうえ、最近では投稿者さんたちに自分から甘えられるようにもなったのだとか。

そんな愛嬌たっぷりなゆきちゃんの成長に、ますます目が離せなくなってしまいます。

ゆきちゃんにおもちゃを持ってきてあげるまるこちゃんの光景には、「まるこちゃん！なんて優しいの！」「いつもは絶対におもちゃを離さないのに、ゆきちゃんには貸してあげるなんて…！」と、感動の声が上がることに。他にも、「みんな幸せになってね」とゆきちゃんと兄弟犬たちの幸せを祈る声も寄せられています。

YouTubeチャンネル『ブルドッグぶるまるチャンネル』では、そんな保護犬たちの様子や、投稿者さんの愛犬まるこちゃんとぶるまる君の穏やかな日常の光景が投稿されていますよ。

ゆきちゃん、まるこちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ブルドッグぶるまるチャンネル」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。