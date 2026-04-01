「ミトマは希望の光」英紙が森保Jエースを絶賛！トゥヘル軍は危機？「評価を高めた選手はほとんどいない。一方、日本は真の脅威となり得る」

「ミトマは希望の光」英紙が森保Jエースを絶賛！トゥヘル軍は危機？「評価を高めた選手はほとんどいない。一方、日本は真の脅威となり得る」