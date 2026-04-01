「ミトマは希望の光」英紙が森保Jエースを絶賛！トゥヘル軍は危機？「評価を高めた選手はほとんどいない。一方、日本は真の脅威となり得る」
いわば“プレミアリーグ選抜”を相手に、森保ジャパンのプレミアリーガーが眩い輝きを放った。
森保一監督が率いる日本代表は現地３月31日、イングランド代表と聖地ウェンブリーで対戦。１−０で接戦を制し、今夏の北中米W杯に弾みをつけた。
決勝点を挙げたのは、頼れるエース三笘薫（ブライトン）だ。23分、自らのボール奪取を起点としたカウンターを見事に仕留め、名GKジョーダン・ピックフォード（エバートン）が守るゴールをこじ開けた。
英紙『Mirror』は、三笘を両チーム中トップの８点と採点。マン・オブ・ザ・マッチに選出し、「ミトマは日本の希望の光」と評している。
「日本がウェンブリーに乗り込み、イングランドを撃破した。ミトマによる前半のゴールが決め手となり、印象的な勝利でW杯レベルたる実力を示した。ブライトンのエースは、プレミアリーグでの経験からよく知る相手を向こうに回し、前半のカウンターを自ら完結。そのシュートはピックフォードに止める術を与えなかった」
同紙はまた、大舞台を前にした仕上がり具合を比較。こう伝えている。
「今夏にワールドカップが開幕するまで、トゥヘル監督に残された試合は少なくなっているが、火曜日の夜に自身の評価を高めた選手はほとんどいなかった。一方、日本はイングランドに現実を突きつける形で、真の脅威となり得る事実を示した」
あくまでテストマッチとはいえ、W杯優勝候補のイングランドを破った価値は非常に高い。森保ジャパンの世界制覇はもはや夢物語ではない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】イングランドに歴史的勝利！ 三笘薫の決勝弾！
森保一監督が率いる日本代表は現地３月31日、イングランド代表と聖地ウェンブリーで対戦。１−０で接戦を制し、今夏の北中米W杯に弾みをつけた。
決勝点を挙げたのは、頼れるエース三笘薫（ブライトン）だ。23分、自らのボール奪取を起点としたカウンターを見事に仕留め、名GKジョーダン・ピックフォード（エバートン）が守るゴールをこじ開けた。
「日本がウェンブリーに乗り込み、イングランドを撃破した。ミトマによる前半のゴールが決め手となり、印象的な勝利でW杯レベルたる実力を示した。ブライトンのエースは、プレミアリーグでの経験からよく知る相手を向こうに回し、前半のカウンターを自ら完結。そのシュートはピックフォードに止める術を与えなかった」
同紙はまた、大舞台を前にした仕上がり具合を比較。こう伝えている。
「今夏にワールドカップが開幕するまで、トゥヘル監督に残された試合は少なくなっているが、火曜日の夜に自身の評価を高めた選手はほとんどいなかった。一方、日本はイングランドに現実を突きつける形で、真の脅威となり得る事実を示した」
あくまでテストマッチとはいえ、W杯優勝候補のイングランドを破った価値は非常に高い。森保ジャパンの世界制覇はもはや夢物語ではない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】イングランドに歴史的勝利！ 三笘薫の決勝弾！