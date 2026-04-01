イングランド戦の出場メンバー18選手を5段階査定

日本代表（FIFAランク18位）は現地時間3月31日、ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表（同4位）と対戦し、1-0で勝利した。

出場した18選手を5段階評価（最高が5つ星★★★★★）で査定した。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎）

◇ ◇ ◇

＜GK＞

■鈴木彩艶（パルマ）＝★★★★☆

CKでパンチングミスがあったが、それ以外はほぼ完璧な対応。後半44分には抜群の反応で、ホールのシュートを防いだ



＜DF＞

■伊藤洋輝（バイエルン）＝★★★★☆（→後半23分OUT）

2戦続けて3バックの左で先発。対面のロジャーズに加え、パーマーも同サイドに流れてきて難しい対応を迫られたが、冷静に対応した

■谷口彰悟（シント＝トロイデン）＝★★★★☆

3バックの中央で最後まで集中力を切らさずに無失点。前半は押し込まれる展開となったが、周囲に声をかけて統率した



■渡辺 剛（フェイエノールト）＝★★★★☆

3バックの右でスコットランド戦と打って変わりハイパフォーマンスを披露。対面のゴードンを厳しいマークで自由を奪った。厳しく行きすぎてFKを与えてしまったのは反省点

■瀬古歩夢（ル・アーブル）＝★★★☆☆（←後半23分IN）

伊藤に代わり、3バックの左に。対応が遅れる場面もあったが、大きなミスはなかった

■鈴木淳之介（コペンハーゲン）＝★★☆☆☆（←後半30分IN）

守り切るために左ウイングバックに投入されたが、相手の勢いに飲まれた。後半32分には自陣でパスミスしてピンチを招いた

■菅原由勢（ブレーメン）＝★★★☆☆（←後半37分IN）

右WBでクローザーとして出場。後半38分にはマグワイアのヘッドをライン上でクリア

＜MF＞

■佐野海舟（マインツ）＝★★★★☆

鋭い出足でインターセプトを連発。攻撃でもミドルシュートを放つなど、イングランドに「SANO」の名前を印象付けた

■鎌田大地（クリスタル・パレス）＝★★★★★（→後半37分OUT）

局面を変えるサイドチェンジに、気の利いたポジショニングで試合をコントロール。前半36分のオライリーのクロスを頭でクリアした場面は1点もの。MVP

■中村敬斗（スタッド・ランス）＝★★★★☆（→後半17分OUT）

前半は押し込まれる展開の中で、カウンターに反応し、三笘のゴールをお膳立て。後半は何度か抜け出して決定機を作る場面も。守備でもしっかり戻っていた

■堂安律（フランクフルト）＝★★★☆☆（→後半29分OUT）

右ウイングバックで先発。前半は我慢の展開だったが、後半は伊東純也との連携で右サイドを活性化。後半5分には決定機もGKに足でブロックされた

■伊東純也（ゲンク）＝★★★★☆（→後半35分OUT）

右シャドーに入り、序盤はスピードを生かして相手にハイプレスを仕掛けた。後半は堂安とのコンビで右サイドを制圧した

■三笘薫（ブライトン）＝★★★★☆（→後半26分OUT）

左シャドーで先発。ボールを受ける場面は少なかったが、得点シーンでは自らボールを奪って冷静にフィニッシュ。プレミアリーガーとしての貫禄を示す

■田中碧（リーズ）＝★★★☆☆（←後半29分IN）

海舟とボランチでコンビを組んだ。押し込まれる展開となったが、粘り強い守備で対応

■鈴木唯人（フライブルク）＝出場時間が短く採点なし（←後半37分IN）

■町野修斗（ボルシアMG）＝出場時間が短く採点なし（←後半37分IN）

＜FW＞

■上田綺世（フェイエノールト）＝★★★☆☆（→後半20分OUT）

グエイ、コンサの屈強なCB相手に簡単にポストプレーはさせてもらえなかったが、五分五分の勝負。得点シーンにもしっかり絡んだ

■小川航基（NECナイメヘン）＝★★★☆☆（←後半20分IN）

今回の遠征で初出場。後半24分にはポストプレーで中村のチャンスを生み出した（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）