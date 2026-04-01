インスタグラムで報告

カーリング女子で2018年平昌五輪銅メダル、2022年北京五輪で銀メダルを獲得したロコ・ソラーレの吉田知那美が3月31日、インスタグラムを更新し、この日でチームを退団することを発表した。つづった文章では将来的な「再集結」にも触れており、ファンから期待の声も上がっている。

34歳の吉田知は2014年ソチ五輪後にロコ・ソラーレに加入。平昌、北京で2大会連続メダルを獲得。サードとして活躍し、明るいキャラクターでロコ劇場の中心にいた。

チームメートの藤澤五月、鈴木夕湖、妹の夕梨花に「応援しています」などとメッセージを送り、「50歳での再集結まで、しばしお別れです。みんなシニアでの世界一のために膝肘腰の怪我にだけ気をつけてね」ともつづった。

ファンが注目したのは「50歳での再集結」という文字。50歳以上が参加資格の世界シニア選手権で、4人によるロコ復活の可能性に触れた。X上のファンから様々な声が上がった。

「あの4人でのプレーが見れなくなるのはちょっと寂しいですが、50歳での再集結を楽しみにしています」

「本当に50歳で再集結したロコソラーレが観たい！！」

「50歳で再集結は激アツである 15年後くらいかぁ……」

「これからの活躍と、50歳の再集結を楽しみに！ あぁコメントらし過ぎて泣ける」

吉田知は6日開幕のプロリーグ「ロックリーグ」（カナダ・トロント）に参戦する。



（THE ANSWER編集部）