「あんた太りすぎじゃない？！」心無い言葉→摂食障害で体重30キロ未満になり、ICU送りとなった20代女性の壮絶な人生【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
アヤ(@aokitajimaru)さんは、看護師のエピソードを基にした漫画を「ナース専科」で連載している。今回紹介する「摂食障害と心のケア」は、過去の誹謗中傷が原因で深刻な拒食症に陥った女性と、彼女を支える看護師の葛藤を描いた作品だ。
■体重30キロ未満でICUに運ばれた女性
看護師8年目の夏、ICUに入室してきた20代の横山さんは、心停止後という極めて深刻な状況であった。中学時代のいじめをきっかけに摂食障害を患い、20代になっても完治しないまま、体重は30キロ未満まで減少。ゼリー飲料を一口飲むことさえ困難で、飢餓状態にありながらも「体重が増えることは悪」という強迫観念に苦しみ続けていた。
■誹謗中傷が奪う健やかな日常
作者のアヤさんは、摂食障害の大きな原因の一つとして、周囲の心無い一言や誹謗中傷を挙げている。人それぞれのコンプレックスに対し、他人がさらに傷を深掘りすることで、よいことは何一つ生まれないと断じる。こうした苦しみを抱える人が実在するという事実を、一人でも多くの人に知ってほしいという思いが執筆の原動力だ。
ナース専科で連載中の漫画は、すべて実際に看護師から募集したエピソードに基づいている。アヤさんのそのほかの作品も、医療現場のリアルを伝えるものばかりであるため、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：アヤ(@aokitajimaru)
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