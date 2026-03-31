「春バテ」になりやすい人の特徴をご存じですか？ どんな『性格』だと要注意？【医師解説】

春バテは誰にでも起こりうる不調ですが、体質や性格、生活環境などによって発症しやすさには個人差があります。自律神経のバランスがもともと不安定な方や、真面目で完璧主義的な性格の方は特に注意が必要です。また女性は月経周期に伴うホルモン変動の影響を受けやすいため、男性よりもリスクが高いとされています。自分がどの程度リスクを抱えているかを把握することで、予防的な対策を講じることができます。ここでは体質面と性格面の両方から、春バテになりやすい方の特徴を詳しく解説します。

監修医師：

伊藤 有毅（柏メンタルクリニック）

春バテになりやすい人の特徴

専門領域分類精神科(心療内科),精神神経科,心療内科。保有免許・ 資格 医師免許、 日本医師会 認定産業医、 日本医師会 認定健康スポーツ医

春バテは誰にでも起こりうる症状ですが、特定の特徴を持つ方はリスクが高いといわれています。自分が該当するかを確認し、予防に役立てることが大切です。

体質的・身体的な要因

もともと自律神経のバランスが不安定な方は、春バテになりやすい傾向があります。起立性調節障害や低血圧といった症状を持つ方、冷え性や肩こりといった不調を日常的に感じている方は注意が必要です。

女性は男性に比べて春バテになりやすいことが知られています。月経周期に伴うホルモン変動が大きく、自律神経への影響を受けやすいためです。特に月経前症候群や月経困難症のある方、更年期の方は、春バテの症状が強く出やすいといわれています。

睡眠時間が不規則な方、慢性的な睡眠不足の方も高リスク群です。睡眠は自律神経を整える上で最も重要な要素の一つであり、睡眠の質が低い状態で春の環境変化を迎えると、症状が出やすくなります。

胃腸が弱い方、アレルギー体質の方も春バテになりやすい傾向があります。これらは免疫系や自律神経系の調節機能と関連しており、身体全体の適応力が低下しているサインでもあります。

真面目で完璧主義的な性格の方は、春バテのリスクが高いとされています。新しい環境で「完璧にやらなければ」というプレッシャーを自分にかけすぎることで、過度なストレスを抱え込みやすくなります。

周囲に気を遣いすぎる方、自分の意見を言えずに我慢してしまう方も注意が必要です。人間関係でのストレスを内側に溜め込むことで、自律神経への負担が増大します。

環境の変化が大きい方は当然リスクが高まります。転職や転勤、引っ越し、家族構成の変化など、生活基盤が大きく変わる場合は、身体への負担が増します。また、子どもの進学や独立といった家族の変化も、間接的にストレスとなることがあります。

運動習慣がない方も春バテになりやすいといわれています。適度な運動は自律神経のバランスを整え、ストレス解消にも効果的ですが、運動不足の状態では身体の適応力が低下しています。

まとめ

春バテは気候の変化や環境の変化によって自律神経が乱れることで起こる、春特有の不調です。前兆を見逃さず、早期に対処することで、症状の悪化を防ぐことができます。放置すると慢性化し、日常生活に大きな支障をきたす可能性があるため、症状が2週間以上続く場合や生活に支障が出ている場合は、医療機関への受診を検討することが大切です。生活習慣の改善を基本としながら、必要に応じて専門的な治療を受けることで、春を健やかに過ごすことができるでしょう。

参考文献

厚生労働省「自律神経失調症」