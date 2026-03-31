Image: Amazon

カッコいいは正義なの。

うん、これ真理。ヘッドホンって音質を求めるのもわかるけど、ファッションの一部としてアガるデザインってのもやっぱ大事ですからね。

そこを狙った選択肢は多々あるのですが、ガジェッティーなスタイルを重視するなら、僕の今の推しがコイツ。

Nothing Headphone (1) 33,800円 Amazonで見る PR PR

ひと目見ただけで、吸い寄せられるガジェガジェしさを放つ、Nothingのワイヤレスヘッドホン「Headphone (1) 」です。

ちょうどAmazonのセールで15％OFFと回収時を迎えております。

見た目の奇抜さだけでない。最先端なサウンドアプローチ

Image: KEF

デザインだけで判断？

CNC加工のアルミと透明構造を持つハウジングは本当に美しいですよね！ こりゃあ見た目一本釣りされちゃうヘッドホン。

…なのは事実ですけど、こんな見た目しておいて、結構中身もデキるヤツだからまた強い。

イギリスの名門スピーカーメーカーKEFとの共同設計となっていて、Hi-Fiを意識した音作り。ハイレゾ、LDAC、USB-C有線と、ソースも問いません。

空間オーディオや、ノイキャンも対応ですし、外音取り込みも当然サポート。

バッテリー駆動時間も最大で80時間（ノイキャン時最大約35時間）と、イマドキのヘッドホンに求められる機能が軒並み揃っていますね。

インプレッションは以下をどうぞ。

見た目はユニーク、でもしっくりくる。Nothing初のヘッドホン触ってきました

ビジュだけでなく、得られる体験も抜群だと思います。そんな満足度の高いヘッドホンかな！

え？ イヤホン派だって？

Nothing Nothing Ear 12,800円 Amazonで見る PR PR

定番ですが「Nothing Ear」も34％OFFとかなり安くなっているので、こちらも悩んでね。

Source: Amazon（1、2）

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