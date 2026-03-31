4児の母・土屋アンナ、子供顔出しのUSJ満喫ショット披露「ママに似て美人さん」「仲良し家族」の声
【モデルプレス＝2026/03/31】女優でモデルの土屋アンナが3月30日、自身のInstagramを更新。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）での親子ショットを公開し、反響を集めている。
【写真】42歳4児のママ女優「ママに似て美人さん」娘を顔出し公開
土屋は「子供の誕生日でUSJへ 一緒に笑って、はしゃいで、最高の思い出がまたひとつ増えました」とつづり、写真を複数枚投稿。「We love USJ」の文字とともに、ピースサインをする娘と土屋の満面の笑顔が公開されている。また、家族4人でのショットや、マリオの帽子を被る姿、パスタを食べる娘との写真などを披露している。
この投稿は「お誕生日おめでとう」「幸せ溢れる家族写真」「パワフルさを感じる」「ママに似て美人さん」「仲良し家族」「憧れのママ」などと注目を集めている。
土屋は、2004年にモデルのジョシュアさん（2008年没）と結婚し、第1子長男・澄海（スカイ）くんを出産。2006年に離婚後、2009年にデザイナーの菊池大和氏と再婚し、2010年に第2子次男・心羽（シンバ）くんを出産した。2016年に再び離婚し、同年に一般男性と再再婚。2017年に第3子長女・星波（せいな）ちゃんを、2018年に次女・虹波（にいな）ちゃんを出産した。（modelpress編集部）
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◆土屋アンナ、USJでの親子ショット公開
土屋は「子供の誕生日でUSJへ 一緒に笑って、はしゃいで、最高の思い出がまたひとつ増えました」とつづり、写真を複数枚投稿。「We love USJ」の文字とともに、ピースサインをする娘と土屋の満面の笑顔が公開されている。また、家族4人でのショットや、マリオの帽子を被る姿、パスタを食べる娘との写真などを披露している。
◆土屋アンナの投稿に反響
この投稿は「お誕生日おめでとう」「幸せ溢れる家族写真」「パワフルさを感じる」「ママに似て美人さん」「仲良し家族」「憧れのママ」などと注目を集めている。
土屋は、2004年にモデルのジョシュアさん（2008年没）と結婚し、第1子長男・澄海（スカイ）くんを出産。2006年に離婚後、2009年にデザイナーの菊池大和氏と再婚し、2010年に第2子次男・心羽（シンバ）くんを出産した。2016年に再び離婚し、同年に一般男性と再再婚。2017年に第3子長女・星波（せいな）ちゃんを、2018年に次女・虹波（にいな）ちゃんを出産した。（modelpress編集部）
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