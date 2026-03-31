「あたしの命は電気代以下かい？」高齢女性が節約で熱中症に…命と電気代をめぐるやりとりがSNSで話題【作者インタビュー】
【漫画】本編を読む
戦争や震災、夫との死別、シングルマザーを経て100歳までポジティブに生き抜いた“最強おばあ”エピソードを描く、きよまろ(@sobomiyako98)さんの『祖母・みや子100歳〜年を取るって楽しく愉快だ！〜』を紹介する。
■クーラーは贅沢？電気代より優先すべきものとは
猛暑が続くある日、“最強おばあ”みや子さんが熱中症で病院に搬送された。連日40度近い暑さの中でもエアコンを使わずに過ごしていたという。診察した医師に注意されると、「一日中家にいてエアコン使ったら、3万円はいくだよ！」と反論。しかし医師から「みや子さんあんたの命は、3万円以下っちゅうことじゃな」と返され、みや子さんは思わず黙り込んでしまった。
このエピソードは、漫画家・きよまろさんの「祖母・みや子100歳〜年を取るって楽しく愉快だ！〜」で描かれている。きよまろさんは当時を振り返り、「祖母のクーラー渋りをする気持ちはわからなくはありませんが、主治医の言うことはもっともだと思います。病院は何かあってから行く場所ですが、未然に防ぐ意識も大事だと感じました」と、このできごとを通しての気づきを明かした。
一方で、「近年は電気代の高騰や環境問題などもあり、クーラーの使用をためらう要素が増えていると感じます」とも話す。特に高齢者は「昔は冷房がなくても平気だった」という感覚から判断しがちで、さらに暑さを感じにくい、体温調節が難しいといった要因も重なり、熱中症のリスクが高まるという。
医師の指摘を受けて以降、みや子さんはエアコンを使うようになったそう。家族との会話も相変わらず軽快で、「あたしの命は電気代以下かい？」と返すなど、ユーモアあふれるやりとりが続く。
笑い話のようにも見える一件であるが、近年の猛暑では命を守る行動がより重要になっている。夏の過ごし方に悩んでいる人はぜひ本作を読んでみてほしい。
取材協力：きよまろ(@sobomiyako98)
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