あの、鈴木福を押し倒す…4・9スタート『惡の華』場面写真解禁 三石琴乃が次回ナレーション【あらすじ】
テレビ東京は、4月9日にスタートするドラマ『惡の華』（毎週木曜 深0：00〜0：30）の1話場面写真とあらすじを解禁した。
【場面カット】教室の中で異彩な雰囲気を放つ”仲村佐和”あの
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。１巻表紙の「クソムシが」という吹き出しが、読者に衝撃を与えた。この作品は『別冊少年マガジン』（講談社）で連載され、アニメや映画、舞台など、様々な形でファンを魅了してきた。ドラマでは、ディズニー公式動画配信サービス『Disney＋ (ディズニープラス)』でのアジア見放題独占配信が決定しており、配信は各話地上波放送後のタイミングから開始予定。
ダブル主演の鈴木福、あのの2人が、主人公・春日高男と仲村佐和を演じる。場面写真ではボードレール『惡の華』を手に黄昏れる春日や、教室の中で異彩な雰囲気を放つ仲村、そして、仲村に押し倒される春日などの様子が公開された。
また声優の三石琴乃が『惡の華』の次回予告のナレーションを務めることが決定した。
【あらすじ】
春日高男（鈴木福）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）。ある放課後、忘れ物を取りに教室に戻ると佐伯の体操着が落ちていた。思わず手に取り、匂いを嗅いでしまうが、突然物音がして衝動的に盗んでしまい逃げるように立ち去る。翌日罪の意識に苛まれていると、一部始終を見ていた仲村佐和（あの）に声をかけられる…。
【場面カット】教室の中で異彩な雰囲気を放つ”仲村佐和”あの
原作は電子コミックを含め、全世界累計325万部を突破した伝説的漫画。１巻表紙の「クソムシが」という吹き出しが、読者に衝撃を与えた。この作品は『別冊少年マガジン』（講談社）で連載され、アニメや映画、舞台など、様々な形でファンを魅了してきた。ドラマでは、ディズニー公式動画配信サービス『Disney＋ (ディズニープラス)』でのアジア見放題独占配信が決定しており、配信は各話地上波放送後のタイミングから開始予定。
また声優の三石琴乃が『惡の華』の次回予告のナレーションを務めることが決定した。
【あらすじ】
春日高男（鈴木福）は閉ざされた町で閉塞感が漂う中、詩集『惡の華』を拠りどころにする中学生。唯一の希望はクラスメートの女神、佐伯奈々子（井頭愛海）。ある放課後、忘れ物を取りに教室に戻ると佐伯の体操着が落ちていた。思わず手に取り、匂いを嗅いでしまうが、突然物音がして衝動的に盗んでしまい逃げるように立ち去る。翌日罪の意識に苛まれていると、一部始終を見ていた仲村佐和（あの）に声をかけられる…。