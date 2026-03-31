Dewlitカラコン新色登場♡水光レンズでうるツヤ瞳を叶える

瞳に透明感とツヤをプラスしたい方に注目の新作が登場♡人気カラコンブランド「Dewlit」から、水光デザインが美しい新色4カラーが発売されます。見た目の可愛さだけでなく、快適なつけ心地にもこだわった設計で、長時間でもストレスフリー。理想の“うるみ瞳”を叶えたい方はぜひチェックしてみてください♪

回らない水光デザインが魅力



Dewlitのカラコンは、水光デザインがズレにくい設計が特徴。装着後も“いちばん盛れる位置”をキープし、瞬きしても安定した見た目を保ちます。

どの角度から見ても美しい仕上がりで、ナチュラルに瞳を印象アップ。毎日のメイクに取り入れるだけで、トレンド感のある目元が完成します。

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快適さを追求した新素材



シリコーンハイドロゲル素材を採用し、裸眼と比べて約99％の酸素を通す設計。酸素透過率は187 DK/Lと高く、瞳の健康にも配慮されています。

さらに長時間の装用でも乾きにくく、快適なつけ心地が続くのが魅力。見た目だけでなく機能性も重視したい方にぴったりです。

新色＆全ラインナップをチェック



新色は全4色。エンジェルデュー（スカイブルー）、ベージュデュー（微熱ベージュ）、ラベンダーデュー（ラベンダー）、プラムデュー（プラム）。

既存カラーを含めると全9色展開で、デビルデュー、ブラウンデュー、ピンクデュー、グレーデュー、スノーデューもラインナップされています。

Dewlit カラコン（1day）



価格：1箱10枚入り 1,760円（税込）

レンズサイズ：DIA 14.5mm／G.DIA 13.6mm／BC 8.7mm

含水率：47.0％

度数：±0.00、-0.75D～-8.00D

理想の瞳で毎日をもっと楽しく♡



うるっと輝く水光デザインと快適な装用感を兼ね備えたDewlitのカラコンは、毎日のメイクをワンランクアップしてくれるアイテム♡

自分にぴったりのカラーを選んで、瞳から印象を変えてみてはいかがでしょうか。新色でさらに広がるバリエーションを楽しんでくださいね♪