スヌーピーの「キッチンフェア2026」、iwakiコラボのガラス容器にステンレスツールなど全21種一挙見せ！
スヌーピーグッズに囲まれたら、毎日のキッチン仕事がもっと楽しくなるかも。そんなスヌーピーファンの心をくすぐる「キッチンフェア2026『Let's cook pancakes』シリーズ」が、スヌーピータウンショップおよび、「おかいものSNOOPY」にて発売中。
【写真】スヌーピーデザインのキッチングッズをもっと見る
今回のテーマは、スヌーピーときょうだいたちが総出でパンケーキを作るにぎやかな光景。メープルシロップを味見!?するスヌーピーに、砂糖壺をひっくり返したウッドストック、フライパンを華麗に操るスパイク――どのアイテムにも「YUMMY!!」な空気が詰まっていて、見ているだけでお腹がすいてきそう。
■人気のiwakiコラボが今年も登場！ガラスボウル＆保存容器がずらり
まずチェックしたいのは、耐熱ガラスで人気のiwakiとのコラボアイテム。「パック＆レンジ」(200ミリリットル：1430円/500ミリリットル：2090円/800ミリリットル：2640円)は3サイズ展開で、フタをしたまま冷凍・電子レンジOKという使い勝手のよさ。200ミリリットルはミニトマトや薬味など一口サイズのおかず保存にちょうどいい。500ミリリットルは細長タイプでスヌーピータウンショップ初登場。一人前のご飯やおかず保存にぴったりのサイズ感だ。800ミリリットルは鳥肉一枚を広げたくらいの正方形で、作りおきの煮物、サラダの保存に適している。
iwakiの「ガラスボウル」(500ミリリットル：1980円/1.5リットル：2970円)も新たにラインナップ。電子レンジ・オーブン・食洗機すべてOKで、酸や塩分にも強く色・におい移りがつきにくい。500ミリリットルはお弁当のおかず作りや下ごしらえに、1.5リットルはサラダのあえものやハンバーグのタネ混ぜなど、がっつり下準備したいときに重宝しそう。
■日本製・18-8ステンレスの本格キッチンツールが充実
料理好きが注目したいのは、日本製でワンランク上の18-8ステンレスの計量ツール群。「計量カップ500ml」(2640円)は出番の多い大容量サイズ。「計量カップ200ml」(2200円)はウッドストックがお砂糖まみれになって慌てるスヌーピーのコミカルなデザインが目を引く。
「計量スプーン2本セット」(1870円)は大さじ・小さじの2本入り。厚みのある丈夫な作りで、固まった調味料を崩したり野菜をくり抜いたりもできる実力派だ。
「フタがトレーになるステンレスバット」(2310円)も同じくステンレス製。フタに深さがあるのでトレーとしても使え、揚げ物の下ごしらえや食材の一時置きに便利。料理の段取りがスムーズになる、地味にうれしいアイテムだ。
■テーブルが華やぐ！パンケーキ皿＆ガラスボウルセット
「パンケーキ皿」(1870円)は、スヌーピーとなかまたちがパンケーキ作りをするにぎやかなデザインの平皿。直径約21.6センチで、実際にパンケーキを乗せたくなる1枚だ。電子レンジ・食洗機にも対応している。
人気の「ガラスボウル＆先割れスプーン」(2640円)は、ぐるっと描かれたスヌーピーたちのお料理シーンが楽しい。パスタやオムライス、サラダなど使い勝手がよく、先割れスプーン付きで食器としてそのまま使えるのがうれしい。
■ナイフ・スプーン・フォークのカトラリー3種は早い者勝ち！
「スプーンM」(880円)、「フォークM」(880円)、「ナイフ」(770円)のカトラリー3種も登場。スプーンにはスヌーピーの「YUMMY!!」、フォークにはウッドストック、ナイフにはスヌーピーとオラフのデザインが入っている。ただし、「おかいものSNOOPY」では、この3点はすでに売り切れ。各店舗でも早い者勝ちとなりそう。
■保冷ランチトートはおでかけの相棒に
「保冷ランチトート」(2860円)は、表と裏でデザインが異なるのがポイント。表面にはスヌーピーたちのお料理シーン、裏面には「YUMMY!!」の文字とパンケーキを囲むなかまたちが描かれている。内側はアルミ蒸着フィルムでしっかり保冷。ピンクの持ち手が明るいアクセントになっていて、お弁当や飲み物の持ち運びにちょうどいいサイズだ。新生活でランチ持参派になる人にもおすすめ。
■キッチン周りを彩る布もの＆便利グッズ
「かや生地ふきん」(各880円)は、CookとYummyの2種展開。日本の伝統的な蚊帳生地で、通気性・吸水性・速乾性に優れ、使い込むほど柔らかくなる。イエロー×ブラウンの配色が温かみがあってかわいい。
「ミトン」(2310円)は、スヌーピーたちのお料理シーンが総柄で描かれたカラフル＆ポップなデザイン。「吸水マット」(1320円)は洗った食器やカトラリーを置くだけでOK。水切りカゴ不要でキッチンスペースを有効活用できる。
「木製トレイ」(2750円)は、天然木合板にスヌーピーとウッドストックが焼印風に描かれた、おしゃれな仕上がり。朝食のワンプレートや食器運びに使うのはもちろん、アクセサリー置きやインテリアとしても映える。天然素材ゆえ木目や色味に個体差があるのも味わいの1つだ。
「お菓子クリップ」(550円)はシリーズ最安値の手軽さ。赤いボディにスヌーピーたちのパンケーキ作りの様子が白で描かれていて、キッチンに置くだけで気分が上がる。ちょっとしたプチギフトにも◎。
■先着8000名にラウンドコンテナセットをプレゼント！
さらに見逃せないのがお買い上げ特典。スヌーピータウンショップ各店では同シリーズを含むPEANUTS商品を5500円以上購入すると、先着8000名に非売品の「ラウンドコンテナセット」がプレゼントされる。ピンクとイエローの2個セットで、スヌーピーたちのパンケーキ柄がデザインされた保存容器だ。数量限定なので、狙っている人は早めのチェックがおすすめ。
同シリーズはすでにスヌーピータウンショップ各店舗で発売中で、「おかいものSNOOPY」でもオンライン購入が可能。「近くに店舗がない！」という人はぜひ活用してみて。なお、オンラインでは1人各2点までの購入制限あり。新生活がスタートするこの春、キッチンにスヌーピーを迎えて毎日の料理をちょっと楽しくしてみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※数に限りがあるため、なくなり次第終了となります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
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■人気のiwakiコラボが今年も登場！ガラスボウル＆保存容器がずらり
まずチェックしたいのは、耐熱ガラスで人気のiwakiとのコラボアイテム。「パック＆レンジ」(200ミリリットル：1430円/500ミリリットル：2090円/800ミリリットル：2640円)は3サイズ展開で、フタをしたまま冷凍・電子レンジOKという使い勝手のよさ。200ミリリットルはミニトマトや薬味など一口サイズのおかず保存にちょうどいい。500ミリリットルは細長タイプでスヌーピータウンショップ初登場。一人前のご飯やおかず保存にぴったりのサイズ感だ。800ミリリットルは鳥肉一枚を広げたくらいの正方形で、作りおきの煮物、サラダの保存に適している。
iwakiの「ガラスボウル」(500ミリリットル：1980円/1.5リットル：2970円)も新たにラインナップ。電子レンジ・オーブン・食洗機すべてOKで、酸や塩分にも強く色・におい移りがつきにくい。500ミリリットルはお弁当のおかず作りや下ごしらえに、1.5リットルはサラダのあえものやハンバーグのタネ混ぜなど、がっつり下準備したいときに重宝しそう。
■日本製・18-8ステンレスの本格キッチンツールが充実
料理好きが注目したいのは、日本製でワンランク上の18-8ステンレスの計量ツール群。「計量カップ500ml」(2640円)は出番の多い大容量サイズ。「計量カップ200ml」(2200円)はウッドストックがお砂糖まみれになって慌てるスヌーピーのコミカルなデザインが目を引く。
「計量スプーン2本セット」(1870円)は大さじ・小さじの2本入り。厚みのある丈夫な作りで、固まった調味料を崩したり野菜をくり抜いたりもできる実力派だ。
「フタがトレーになるステンレスバット」(2310円)も同じくステンレス製。フタに深さがあるのでトレーとしても使え、揚げ物の下ごしらえや食材の一時置きに便利。料理の段取りがスムーズになる、地味にうれしいアイテムだ。
■テーブルが華やぐ！パンケーキ皿＆ガラスボウルセット
「パンケーキ皿」(1870円)は、スヌーピーとなかまたちがパンケーキ作りをするにぎやかなデザインの平皿。直径約21.6センチで、実際にパンケーキを乗せたくなる1枚だ。電子レンジ・食洗機にも対応している。
人気の「ガラスボウル＆先割れスプーン」(2640円)は、ぐるっと描かれたスヌーピーたちのお料理シーンが楽しい。パスタやオムライス、サラダなど使い勝手がよく、先割れスプーン付きで食器としてそのまま使えるのがうれしい。
■ナイフ・スプーン・フォークのカトラリー3種は早い者勝ち！
「スプーンM」(880円)、「フォークM」(880円)、「ナイフ」(770円)のカトラリー3種も登場。スプーンにはスヌーピーの「YUMMY!!」、フォークにはウッドストック、ナイフにはスヌーピーとオラフのデザインが入っている。ただし、「おかいものSNOOPY」では、この3点はすでに売り切れ。各店舗でも早い者勝ちとなりそう。
■保冷ランチトートはおでかけの相棒に
「保冷ランチトート」(2860円)は、表と裏でデザインが異なるのがポイント。表面にはスヌーピーたちのお料理シーン、裏面には「YUMMY!!」の文字とパンケーキを囲むなかまたちが描かれている。内側はアルミ蒸着フィルムでしっかり保冷。ピンクの持ち手が明るいアクセントになっていて、お弁当や飲み物の持ち運びにちょうどいいサイズだ。新生活でランチ持参派になる人にもおすすめ。
■キッチン周りを彩る布もの＆便利グッズ
「かや生地ふきん」(各880円)は、CookとYummyの2種展開。日本の伝統的な蚊帳生地で、通気性・吸水性・速乾性に優れ、使い込むほど柔らかくなる。イエロー×ブラウンの配色が温かみがあってかわいい。
「ミトン」(2310円)は、スヌーピーたちのお料理シーンが総柄で描かれたカラフル＆ポップなデザイン。「吸水マット」(1320円)は洗った食器やカトラリーを置くだけでOK。水切りカゴ不要でキッチンスペースを有効活用できる。
「木製トレイ」(2750円)は、天然木合板にスヌーピーとウッドストックが焼印風に描かれた、おしゃれな仕上がり。朝食のワンプレートや食器運びに使うのはもちろん、アクセサリー置きやインテリアとしても映える。天然素材ゆえ木目や色味に個体差があるのも味わいの1つだ。
「お菓子クリップ」(550円)はシリーズ最安値の手軽さ。赤いボディにスヌーピーたちのパンケーキ作りの様子が白で描かれていて、キッチンに置くだけで気分が上がる。ちょっとしたプチギフトにも◎。
■先着8000名にラウンドコンテナセットをプレゼント！
さらに見逃せないのがお買い上げ特典。スヌーピータウンショップ各店では同シリーズを含むPEANUTS商品を5500円以上購入すると、先着8000名に非売品の「ラウンドコンテナセット」がプレゼントされる。ピンクとイエローの2個セットで、スヌーピーたちのパンケーキ柄がデザインされた保存容器だ。数量限定なので、狙っている人は早めのチェックがおすすめ。
同シリーズはすでにスヌーピータウンショップ各店舗で発売中で、「おかいものSNOOPY」でもオンライン購入が可能。「近くに店舗がない！」という人はぜひ活用してみて。なお、オンラインでは1人各2点までの購入制限あり。新生活がスタートするこの春、キッチンにスヌーピーを迎えて毎日の料理をちょっと楽しくしてみては。
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