この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【旅ラン】茂木健一郎が新大阪を走る！お気に入りの巨大クスノキと街の風景

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎が「#旅ラン 新大阪から、大きな楠の木のある公園に走っていく、さわやかな春の朝 ２０２６年３月２３日出走。」と題した動画を公開しました。動画では、新大阪駅周辺でのランニングの様子と、道中での気付きや風景を紹介しています。



新大阪の近くを走る茂木は、「何回走ったか分からない」と話しつつも、初めて訪れる公園を発見するなど、新鮮な気持ちでランニングを楽しんでいる様子。途中、ランニングアプリの不具合に見舞われるハプニングもありつつ、通勤する人々の流れと逆方向に走ることで、「なんとなく人の流れと逆方向にいってる」という独特の感覚を語っています。



目的地のひとつとしているお気に入りのエリアに到着すると、「ここに大きなクスノキがあるんですよ」と嬉しそうに紹介。その場所で、人工知能に関する短い英語の動画を撮影したことも明かしました。その後も、高さの低いトンネルやスパイダーマンのオブジェなど、住宅街や商店街の風景を楽しみながら走り続けます。



「いつも走ってるようでも実はあんまり来れてないエリアがある」と語り、それが旅ランの醍醐味だと結論づけました。見慣れた場所でも少しコースを変えるだけで新しい発見があるという気づきは、日々のランニングや散歩をより楽しくするヒントになりそうです。