日常のコーヒー体験をより充実させてくれるコーヒーマシンを販売するデロンギ。目の肥えたユーザーが増え、好みも多様化する今、自宅でのコーヒーの楽しみ方もさまざま。手軽に本格的な味わいを実現させるマシンから、自分で調整しながら好みの味を追求できるマシンまで、新たなアイテムが登場した。

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■手軽にミルクメニューを実現できる新モデル

まず注目したいのが、エスプレッソ・カプチーノメーカーの新モデル『デディカ デュオ エスプレッソ・カプチーノ メーカー』。ホワイト、ブラック、メタルシルバーの3色展開で、2026年3月12日から直営公式販路において各色50台、合計150台の数量限定で先行販売されている。

同機は、デロンギのスリムなポンプ式抽出のエスプレッソメーカー「デディカ」シリーズの新モデル。コーヒーを味わうだけでなく、淹れる楽しみを体験できるマシンだ。抽出やスチームを手動で調整できるのが特徴で、エスプレッソはもちろん、ラテアートやコールドブリューも楽しめる。自分好みのコーヒーを淹れる、バリスタのような体験が身近になる。

これからの季節に楽しみたいコールドブリューは、通常12時間程度かかるが、デロンギ独自の「コールド エクストラクション テクノロジー」を搭載しているので、わずか5分で水出しが完了。水出しならではの苦味や酸味を抑えた、爽やかな味わいが、短時間で楽しめるのはうれしい。コールドブリューを使ったアレンジも気軽にトライできるので、自宅でのコーヒーメニューの幅も広がりそうだ。

さらにミルクフロッサーには「My LatteArt」機能を搭載。クリーミーできめ細かなフォームミルクを作りだせるので、ラテアートにチャレンジするのもいい。自宅で気兼ねなくできるので初心者でもカフェで見るようなラテアートを目指してみるのも一興だ。コーヒータイムにバリスタ気分を楽しみたい。

スリムさも魅力で、本体の幅は約15㎝。キッチンやダイニングなどにスッキリ収まるサイズ感とスタイリッシュなデザインで、インテリアとしても絵になる。カラーも3色から選べるので、より自宅になじむものを選べるのも魅力。自分好みのコーヒーを深堀りしたい人におすすめの一台だ。

■ワンタッチで本格ラテマキアートも実現

手軽に本格的なコーヒーが楽しみたい人には『デロンギ マグニフィカ スタート 全自動コーヒーマシン』を。名前の通りの“全自動”、ワンタッチで人気のコーヒーやミルクメニューが楽しめるので、手間はかけずとも上質の味にはこだわりたいという人にうれしい一台だ。

コーヒーメニューには「エスプレッソ」、すっきりと繊細な味わいを楽しめる「スペシャリティ」の2種を搭載。一杯ごとに、豆を挽き、最適な圧力で抽出。さらに内部洗浄まで全自動で行うので、忙しい朝やリモートワークの合間などにも気軽にカフェクオリティの味を堪能できる。

ミルクメニューでは、ふわふわな口当たりのカプチーノや、エスプレッソにフロスミルクを注いだラテマキアートもワンタッチでOK。専門的な知識や技術がなくても、飲みたいときに飲みたいスタイルのコーヒーがいつでも楽しめる。日常のコーヒータイムがワンランク上のものに変わるはず。

さらに、給湯ノズルを装着することで、お茶メニューにも活用できるのがいい。たまにはコーヒー以外のドリンクを楽しみたい時や、来客や家族でコーヒーが飲めない人がいる時なども、選択肢が広がるのはうれしいポイント。

これ1台で、ブラック派もミルク派も、ティー派まで満足できるので、より日常的に使いやすい。また、コーヒー1杯あたり約85円、カプチーノは約105円と続けるほどコスパの良さを体感できるのもうれしい。また、好きな豆で自由に楽しめるので、毎日のコーヒータイムがより充実しそうだ。

■自分で淹れる楽しみを叶えて本格的なバリスタ体験

もうひとつ、新色が登場するのが『デロンギ クラシック エスプレッソ・カプチーノ メーカー』。2025年11月に登場し、自宅でもバリスタのような抽出ができるセミオート式のエスプレッソ・カプチーノメーカーで、シンプルながらも本格的は味わいを再現できると評判になった。

カプチーノや、エスプレッソをベースとしたミルクメニューはカフェや専門店でも人気高く、日常のコーヒータイムの中でも身近な存在になっている。ただ、自宅ではなかなかその本格的な味わいが出せないのも悩ましいところ。そんなときに活躍してくれる1台だ。

エスプレッソ抽出の醍醐味である“圧力をかけて引き出す”工程を自宅で体験できるため、コーヒーを飲むだけでなく、淹れることを楽しみたい人たちに支持されてきた。圧力計を搭載していて豆の挽具合やタンパーの圧調整の変化を視覚的に把握できるので、抽出の上達や淹れる時間の楽しさにつながり、本格的な味わいを手軽に楽しみたい人たちから支持されている。

調節つまみ付きフロッサーでフォームミルクの量やきめ細かさを簡単に調整可能。自分好みのミルクフォームも手軽に作ることができ、カフェで飲むようなミルクメニューも楽しめるので、気分によって選べる楽しさもある。これが既存のメタルシルバーにホワイトが加わり、よりインテリアになじむものを選べるようになった。

ほかにもデロンギには、ブラックコーヒーに特化した「コーヒーモデル」、ミルクメニューも全自動で楽しめる「ミルクモデル」、そして、“淹れる所作”を楽しむマシンまで豊富なラインナップがそろう。新生活をスタートさせる今の時期、日々のコーヒータイムを豊かにするアイテムを選んでみよう。

（文＝Ayako）