フリーアナウンサー・石井亮次（４９）のルーティンがすさまじい。

ＭＣを務めるＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜午後１時５５分）が、関東、関西、名古屋の３地区で２０２５年度（２５年４月〜２６年３月）の平均視聴率トップを獲得したことが３０日、分かった。

関東地区で個人全体２・３％、世帯４・６％、関西地区で個人全体２・３％、世帯４・６％を記録。番組制作のＣＢＣテレビがある名古屋地区でも、個人全体２・３％、世帯４・７％をたたき出した（いずれもビデオリサーチ調べ）。

同時間帯は９月末に終了する宮根誠司（６２）ＭＣの日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」、青木源太（４２）がＭＣを務めるフジテレビ系「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」がひしめく激戦区。「ゴゴスマ」は２０１３年に名古屋発ローカル番組としてスタートし、１５年から関東地区などで放送を拡大。じわじわとお茶の間の支持を集め、３地区制覇の快挙となった。

飛躍の原動力は石井アナの人柄だ。同アナを知る芸能関係者は「スタッフ全員の名前を覚えて、気さくにコミュニケーションを取っています。事務所とは別に個人で差し入れすることもありますね」と語る。

恐るべきは局入りの時間。「フリーアナって売れてくると、放送の２〜３時間前に入って、出来上がったものを読むだけの人が多い」（テレビ関係者）そうだが、石井アナはゴゴスマの初回から１３年間、放送の５〜６時間前に局入りし、新聞やネット情報をチェックし、番組会議にも出席しているという。

「さらに放送後は毎日、裏番組の『ミヤネ屋』や報道番組の『ＮＥＷＳ２３』を見て、メモを取り続けている」（同）

そんな石井アナが大切にしているのは「５Ｋ」。これは「家庭・教育・感謝・経験・健康」を指す。スタッフへの感謝を忘れず、謙虚な姿勢を貫く限り、石井アナの時代は当分続きそうだ。