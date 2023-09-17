お笑いタレントの明石家さんま（70）が30日放送の日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部SP」に出演。ビートたけし（79）、所ジョージ（71）から、過去の結婚生活について突っ込まれ、タジタジとなる場面があった。

番組の終盤に放送された、ビートたけし、所ジョージとの「一夜限りの楽屋トーク!」を放送。

たけしから「さんまちゃんは結婚していた時に、かみさんと一緒にご飯食ったことあるの？家で」と聞かれ「ありますよ」と苦笑。

所が「あれはない」と言うと「あるわ！」と反論。「一家だんらん」についても「あったわ！子供もいるからね。今はないよ」と答えた。

必死に抗弁するさんまに、「うそつかなくていいよ」「さんちゃんいたら一家だんらんにならないでしょ」などと言い、たけしの「子供が成績悪いって怒ったりなんかしたの？」にも「したよ〜〜！」とキッパリ。「するわけない」と言われると「一家だんらんもあるし、愛も知っている」と語った。

さんまは1988年に女優の大竹しのぶと結婚、89年にIMALUが誕生したが92年に離婚した。だが、大竹と大竹の元夫（故人）との間に誕生した長男の二千翔さんとも良い親子関係を続けている。