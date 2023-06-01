【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～

Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にMicrosoftのタブレットPC「Surface Pro」が追加された。

本製品は、別売りの専用キーボード（Surface Type Cover）を使用すれば、ノートPCとしても使える2in1タブレットPC。12.3型 PixelSense ディスプレイを採用し、CPUは第7世代 Coreプロセッサを搭載している。バッテリー駆動時間は最長13.5時間。165度まで調整できるキックスタンドで本体を自立させることができる。Surface Pen（別売）にも対応している。

本セールでは、1TB/16GB、512GB/16GB、256GB/8GB、128GB/4GBモデルがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

※Surface Type CoverとSurface Penは別売りです。