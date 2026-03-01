記事ポイント 江南 PLAN;S CLINICが2026年4月、江南店限定でボディライン管理・リフトアップ施術プログラムを展開ペッ注射（脂肪溶解注射）の複数回受診プランや美肌管理など、体型・希望に合わせた多彩なメニューが揃っている臨床データ収集モニターへの参加でモニター価格での施術が受けられる 江南 PLAN;S CLINICが2026年4月、江南店限定でボディライン管理・リフトアップ施術プログラムを展開ペッ注射（脂肪溶解注射）の複数回受診プランや美肌管理など、体型・希望に合わせた多彩なメニューが揃っている臨床データ収集モニターへの参加でモニター価格での施術が受けられる

韓国・江南の美容医療クリニック「江南 PLAN;S CLINIC」は、2026年4月に江南店限定のボディライン管理・リフトアップ施術プログラムを実施します。

ペッ注射（脂肪溶解注射）の複数回受診プランや美肌管理など、一人ひとりの体型とご希望に合わせた多彩なメニューが用意されています。

臨床データ収集モニターへの参加でモニター価格が適用されるプランも提供されています。

江南 PLAN;S CLINIC「4月ボディライン管理・リフトアップ施術プログラム」

クリニック名：江南 プランエスクリニック（PLAN;S CLINIC）診療時間：月〜金 10:30〜20:00 / 土 10:30〜16:00（日曜・韓国祝日休診）アクセス：ソウル特別市 江南区 江南大路 408 YBM江南センター2階（地下鉄2号線 江南駅11番出口すぐ）

ボディライン管理・ペッ注射プログラム（江南店限定）

初回価格設定のあるボディライン管理プログラムをはじめ、部位別の集中ケアコースやペッ注射の複数回受診プランが江南店限定で用意されています。

ペッ注射は、特定部位へアプローチする脂肪溶解注射で、韓国国内の研究所との協業データをもとに開発されたクリニック独自の施術です。

費用はフェイスペッ注射が1部位あたり9万9千ウォン、ボディペッ注射が1部位あたり12万ウォン（いずれもVAT別途）となっています。

Highペッ注射は各種18万4,800ウォン〜32万7,800ウォン（VAT別途）で、推奨受診回数は週1回・計3回以上です。

リフトアップ・スキンケアプログラム（江南店限定）

リフトアップ施術プログラム・美肌管理・スキンケアプログラムも江南店限定で提供されます。

カウンセリングからアフターケアまで、一人ひとりのご希望に寄り添ったサポート体制が整っています。

近年では男性からのボディライン管理相談も増えており、幅広い層に対応しています。

臨床データ収集モニター募集（江南店限定）

学術・臨床データの収集に協力できる方を対象に、モニター価格での施術案内が行われています。

参加条件は、来院前に公式LINEで事前申請すること、施術前と施術3週間後の写真を提供すること、4月中に来院できることの3点です。

プログラムの適用は1人につきいずれか1メニューのみで、他の特典・クーポンとの併用はできません。

なお、ペッ注射に使用する薬剤は日本国内未承認医薬品であり、日本の医薬品副作用被害救済制度の対象外となっています。

江南 PLAN;S CLINICの4月プログラムには、ボディライン管理からリフトアップまで江南店限定の多彩なメニューが揃っています。

ペッ注射の複数回受診プランや初回価格設定など、コストを抑えて始めやすい構成です。

臨床データ収集モニターに参加すれば、さらにモニター価格での施術が受けられます。

江南 PLAN;S CLINIC 4月プログラムの紹介でした。

よくある質問

Q. 4月プログラムはどの店舗で受けられますか？

A. 4月プログラムはすべて江南店限定となっています。

所在地はソウル特別市江南区江南大路408 YBM江南センター2階で、地下鉄2号線江南駅11番出口からすぐの場所にあります。

Q. ペッ注射（脂肪溶解注射）はどのような施術ですか？

A. ペッ注射は特定部位へアプローチする脂肪溶解注射です。

韓国国内の研究所との協業データをもとに開発されたPLAN;S CLINIC独自の施術で、日本国内未承認医薬品を使用するため日本の医薬品副作用被害救済制度の対象外となっています。

施術前には医師によるカウンセリングが行われます。

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