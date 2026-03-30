国内最大級のファッションイベント「東京ガールズコレクション」がことし7月に新潟市で開催されることが発表されました。



モデルとランウェイを歩ける市民モデルのオーディションも行われ、新潟の若者と一緒に地域の魅力を発信していきます。



30日に開かれた「TGC NIIGATA2026」の記者発表会。



出演者代表として登壇したのはバラエティ番組などでも活躍する村重杏奈さんです。





＜村重杏奈さん＞「ファッションメイクすべてが最先端で TGCを見ておけば来年のトレンドがわかるとかすべてにおいて最先端なのがTGCだと思います」若者から高い支持を集めるファッションイベント・東京ガールズコレクション。首都圏だけではなく2015年からは地方創生を掲げて広島、富山、香川など8都市で行われてきました。今回9番目の地方開催となる新潟のイベントは7月18日に朱鷺メッセで行われます。当日は村重杏奈さんをはじめ注目のタレントが多数出演します。＜村重杏奈さん＞「めちゃくちゃ盛り上げていきたいですね」「あれ村重って新潟の出身の子だっけと思われるくらい大きな声援をお願いしたいです」県と新潟市が共催して行われるこのイベント。来場者はおよそ8000人で、オンラインを含めるとのべ100万人の視聴を見込んでいます。＜花角英世知事＞「新潟県の魅力を若者や女性をはじめとする多くの皆様に向けて効果的に発信して参りたいと考えております」また当日は県や新潟市のステージも行われる予定です。新潟市のステージでは事前に市民モデルのオーディションを行い、選ばれた人は当日のランウェイで出演モデルと共演することができます。＜新潟市・中原八一市長＞「その方が夢に向かってチャレンジすることや本市の魅力などを同世代の方々に発信してもらい、この新潟市で夢と希望を抱く姿を多くの方々にご覧いただきたいと考えています」市民モデルの募集は3月30日から始まり、4月26日まで受け付けます。日本有数のファッションイベントが新潟に……県内の魅力を発信できる大きなチャンスに期待がかかります。