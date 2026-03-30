3月27日～29日の北米映画週末ランキングは、ライアン・ゴズリング主演『プロジェクト・ヘイル・メアリー』がV2を獲得。週末3日間の興行収入は5453万ドルで、前週比マイナス32.3％という健闘ぶりだ。2026年のハリウッド映画として最高のスタートを切った前週に続き、批評・口コミ効果がきわめてよく出ている。

参考：『プロジェクト・ヘイル・メアリー』大ヒットで北米No.1 『オッペンハイマー』以来の記録も

北米興収は1億6430万ドル、全世界興行収入は3億ドルを早くも突破しており、2026年のアメリカ映画では現時点で最高記録。Amazon MGM Studiosとしては史上最大のヒット作となった。

比較対象として挙げられているのが、同じく非フランチャイズ作品の『オッペンハイマー』（2023年）と、SF映画のヒット作『デューン 砂の惑星PART2』（2024年）で、どちらも北米オープニング成績は8250万ドル規模。ただし、両者が2週目にマイナス43%～44%の下落を示したのに対し、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』ははるかに健闘している。

10日間の北米興収は『デューン 砂の惑星PART2』をやや上回り、『オッペンハイマー』にはやや届いていない。北米での最終興収は2億6500万ドル程度と見込まれているが、今後の需要次第では北米だけで3億ドル超えの可能性もある。

Rotten Tomatoesでは批評家スコア95%・観客スコア96%と変わらぬ高評価を維持しており、作品のユーモアやハートフルな側面――監督のフィル・ロード＆クリストファー・ミラーが得意とするところだ――が優れた評判につながったとみられる。男女比はやや男性優位で、若い女性観客をつかみきれていないが、口コミで今後こちらの層が増えてくる可能性もありそうだ。

特筆すべきは海外市場の人気であり、2週目の海外興収は5410万ドル。下落率は前週比わずかマイナス5%で、クリストファー・ノーラン監督『インターステラー』（2014年）がマイナス21%だったことを鑑みてもその強さは明らかだ。特に優れた成績を示しているのはイギリスの2010万ドル、中国の1900万ドルとなった。

このように世界的に異例の安定ぶりを見せている本作だが、日本市場の推移は例外に近い。累計成績は510万ドルと悪くないものの、2週目の成績は130万ドルで、前週比マイナス50%。海外市場においては下落幅が唯一大きく、洋画の集客に苦戦する市場傾向がもろに出た形だ。

すでに賞レースでの活躍が期待されている本作は、続編の可能性も浮上している。報道によると続編の製作はありえる状況で、原作者アンディ・ウィアーにもアイデアがあるというが、現時点で正式な協議はなされていないとのこと。ウィアーの新作小説も映像化権を各社が争うことになるとみられる。

第3位にはワーナー・ブラザースが放つ新作ホラー映画『ゼイ・ウィル・キル・ユー』が初登場。しかしながら、週末興収は北米2778館で500万ドルとかなり渋く、事前に期待されていた800万ドルには及ばなかった。

『デッドプール2』（2018年）や『ジョーカー』（2019年）のザジー・ビーツ主演で、ニューヨークの高級マンションを舞台に、雇われメイドが悪魔崇拝者の住人たちと戦う脱出型ホラーアクション。『ハリー・ポッター』シリーズのトム・フェルトン、パトリシア・アークエット、ヘザー・グラハムらが共演し、監督・脚本はキリル・ソコロフが務めた。

世界興収は900万ドル。製作費は2000万ドルと低予算だが、劇場興行での回収は厳しい推移だ。ワーナーは『罪人たち』や『ファイナル・デッドブラッド』、『ウェポンズ／WEAPONS』と2025年はホラー映画のヒット作を連発したが、今年は『ザ・ブライド！』に続いて苦戦を強いられている。本作に関しては、ワーナーを買収するスカイダンス社のデヴィッド・エリソンがプロデュースを務めている点でもかなりつらい結果だ。

Rotten Tomatoesでは批評家スコア65%・観客スコア80%、映画館の出口調査に基づくCinemaScoreでは「B-」と、賛否が分かれやすいホラージャンルとしては必ずしも悪い評価ではない。それでも苦しい結果となったのは、ホラー映画をめぐる市場状況が影響を与えているのではないか。なんと北米では、14週連続で新作ホラー映画（あるいはホラーに近いスリラー映画）が公開されつづけているのである。

今週は『ゼイ・ウィル・キル・ユー』だけでなく、公開2週目の『Ready or Not 2: Here I Come（原題）』も北米興収1627万ドル、世界興収累計2347万ドルと同じく苦戦。どちらもスラッシャーホラーであり、『プロジェクト・ヘイル・メアリー』とも客層が競合したようだが、それ以上に供給過多がホラージャンル自体の需要を削いでいる可能性は高い。

2025年のワーナーの快進撃だけにとどまらず、一時はホラー映画がハリウッドの興行不振を支えていた。しかしながら、今年の興行傾向は“ホラーの季節”が終わりに近づいていることを示唆しているようにも見える。『プロジェクト・ヘイル・メアリー』や『私がビーバーになる時』のように、ファミリー層が劇場に戻り、イベント性の高い作品に注目が集まる傾向は顕著だ。

ワーナーは今年、ブラムハウス製作による『THE MUMMY／ザ・マミー 棺の中の少女』も4月に北米公開を控えている。なお、日本では『ゼイ・ウィル・キル・ユー』は5月8日、『THE MUMMY／ザ・マミー 棺の中の少女』は5月15日と、ホラーファンに焦点を当てた連続公開戦略だ。

第2位『私がビーバーになる時』は北米興収1億3855万ドル、世界興収2億9755万ドルで、2026年のハリウッド映画としては『プロジェクト・ヘイル・メアリー』に次ぐヒット。公開4週目の段階で、同じくピクサー映画『マイ・エレメント』（2023年）の成績を25％上回っており、新たなフランチャイズ化への期待も高まる。第4位『Dhurandhar: The Revenge（英題）』は北米興収2276万ドルで、インド映画の北米記録を更新した。

【北米映画興行ランキング（3月27日～3月29日）】1.『プロジェクト・ヘイル・メアリー』（→前週1位）5453万ドル（-32.3%）／4077館（+70館）／累計1億6430万ドル／2週／Amazon・MGM

2.『私がビーバーになる時』（→前週2位）1220万ドル（-31.5%）／3650館（-25館）／累計1億3855万ドル／4週／ディズニー

3.『ゼイ・ウィル・キル・ユー』（初登場）500万ドル／2778館／累計500万ドル／1週／ワーナー

4.『Dhurandhar: The Revenge（英題）』（↓前週3位）474万ドル（-52.7%）／987館／累計2276万ドル／2週／Moviegoers Entertainment

5.『Reminders of Him（原題）』（→前週5位）470万ドル（-41.3%）／3181館（-260館）／累計4107万ドル／3週／ユニバーサル

6.『Ready or Not 2: Here I Come（原題）』（↓前週4位）400万ドル（-55.9%）／3010館／累計1627万ドル／2週／サーチライト・ピクチャーズ

7.『Scream 7（原題）』（↓前週6位）260万ドル（-39.9%）／2345館（-215館）／累計1億1867万ドル／5週／パラマウント

8.『GOAT（原題）』（↓前週7位）220万ドル（-35.8%）／2246館（-291館）／累計1億86万ドル／7週／ソニー

9.『Undertone（原題）』（↓前週8位）165万ドル（-45.2%）／1852館（-718館）／累計1846万ドル／3週／A24

10.『Forbidden Fruits（原題）』（初登場）117万ドル／1525館／累計117万ドル／1週／IFC

（※Box Office Mojo、Deadline調べ。データは2026年3月30日未明時点の速報値であり、最終確定値とは誤差が生じることがあります）

【参照】https://www.boxofficemojo.com/weekend/2026W13/https://variety.com/2026/film/news/box-office-ryan-gosling-project-hail-mary-fsecond-weekend-they-will-kill-you-flops-1236702142/https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/hail-mary-epic-hold-box-office-they-will-kill-you-bombs-1236549448/https://deadline.com/2026/03/box-office-project-hail-mary-they-will-kill-you-1236767718/https://deadline.com/2026/03/box-office-global-project-hail-mary-hoppers-they-will-kill-you-1236768592/https://apnews.com/article/box-office-project-hail-mary-375a52c0dab0db48d822e17ad1971bde

（文＝稲垣貴俊）