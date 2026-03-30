　3月30日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは253銘柄。東証終値比で上昇は144銘柄、下落は82銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は70銘柄。うち値上がりが46銘柄、値下がりは16銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は355円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9159>　ＷＴＯＫＹＯ　　　 2349　 +400（ +20.5%）
2位 <3011>　バナーズ　　　　　　266　　+37（ +16.2%）
3位 <4414>　フレクト　　　　　 1120　 +150（ +15.5%）
4位 <4045>　東合成　　　　　　 1980 +262.0（ +15.3%）
5位 <2195>　アミタＨＤ　　　　　567　　+62（ +12.3%）
6位 <4379>　フォトシンス　　　　520　　+51（ +10.9%）
7位 <6166>　中村超硬　　　　　　800　　+58（　+7.8%）
8位 <2721>　ＪＨＤ　　　　　　　141　　 +8（　+6.0%）
9位 <8227>　しまむら　　　　　 3470 +194.0（　+5.9%）
10位 <6580>　ライトアップ　　　 1119　　+58（　+5.5%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <2351>　ＡＳＪ　　　　　　　345　　-45（ -11.5%）
2位 <9348>　アイスペース　　　　418　　-48（ -10.3%）
3位 <4381>　ビープラッツ　　　　460　　-45（　-8.9%）
4位 <4650>　ＳＤエンター　　　　254　　-15（　-5.6%）
5位 <3917>　アイリッジ　　　　　471　　-19（　-3.9%）
6位 <197A>　タウンズ　　　　　　498　　-17（　-3.3%）
7位 <4082>　稀元素　　　　　　 2345　　-80（　-3.3%）
8位 <6834>　精工技研　　　　　21200　 -690（　-3.2%）
9位 <3137>　ファンデリー　　　　262　　 -8（　-3.0%）
10位 <3690>　イルグルム　　　　　517　　-14（　-2.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3092>　ＺＯＺＯ　　　　　 1149　+36.0（　+3.2%）
2位 <4901>　富士フイルム　　　 2980　+52.5（　+1.8%）
3位 <5801>　古河電　　　　　　31465　 +515（　+1.7%）
4位 <1801>　大成建　　　　　　16550　 +215（　+1.3%）
5位 <8411>　みずほＦＧ　　　　 6200　　+65（　+1.1%）
6位 <5803>　フジクラ　　　　　 4552　　+47（　+1.0%）
7位 <3436>　ＳＵＭＣＯ　　　　 1800　+18.0（　+1.0%）
8位 <6645>　オムロン　　　　 4389.1　+43.1（　+1.0%）
9位 <7203>　トヨタ　　　　　 3251.9　+27.9（　+0.9%）
10位 <6301>　コマツ　　　　　　 6050　　+50（　+0.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4188>　三菱ケミＧ　　　　　900　 -5.5（　-0.6%）
2位 <9008>　京王　　　　　　　　795　 -4.0（　-0.5%）
3位 <6963>　ローム　　　　　　 3110　-15.0（　-0.5%）
4位 <6178>　日本郵政　　　　 1781.2　 -8.3（　-0.5%）
5位 <8053>　住友商　　　　　 5825.1　-26.9（　-0.5%）
6位 <4689>　ラインヤフー　　　　374　 -1.6（　-0.4%）
7位 <4507>　塩野義　　　　　　 3480　-12.0（　-0.3%）
8位 <2501>　サッポロＨＤ　　 1686.9　 -5.6（　-0.3%）
9位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 4879　　-13（　-0.3%）
10位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　633　 -1.5（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース