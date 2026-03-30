[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇144銘柄・下落82銘柄（東証終値比）
3月30日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは253銘柄。東証終値比で上昇は144銘柄、下落は82銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は70銘柄。うち値上がりが46銘柄、値下がりは16銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は355円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9159> ＷＴＯＫＹＯ 2349 +400（ +20.5%）
2位 <3011> バナーズ 266 +37（ +16.2%）
3位 <4414> フレクト 1120 +150（ +15.5%）
4位 <4045> 東合成 1980 +262.0（ +15.3%）
5位 <2195> アミタＨＤ 567 +62（ +12.3%）
6位 <4379> フォトシンス 520 +51（ +10.9%）
7位 <6166> 中村超硬 800 +58（ +7.8%）
8位 <2721> ＪＨＤ 141 +8（ +6.0%）
9位 <8227> しまむら 3470 +194.0（ +5.9%）
10位 <6580> ライトアップ 1119 +58（ +5.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2351> ＡＳＪ 345 -45（ -11.5%）
2位 <9348> アイスペース 418 -48（ -10.3%）
3位 <4381> ビープラッツ 460 -45（ -8.9%）
4位 <4650> ＳＤエンター 254 -15（ -5.6%）
5位 <3917> アイリッジ 471 -19（ -3.9%）
6位 <197A> タウンズ 498 -17（ -3.3%）
7位 <4082> 稀元素 2345 -80（ -3.3%）
8位 <6834> 精工技研 21200 -690（ -3.2%）
9位 <3137> ファンデリー 262 -8（ -3.0%）
10位 <3690> イルグルム 517 -14（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3092> ＺＯＺＯ 1149 +36.0（ +3.2%）
2位 <4901> 富士フイルム 2980 +52.5（ +1.8%）
3位 <5801> 古河電 31465 +515（ +1.7%）
4位 <1801> 大成建 16550 +215（ +1.3%）
5位 <8411> みずほＦＧ 6200 +65（ +1.1%）
6位 <5803> フジクラ 4552 +47（ +1.0%）
7位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1800 +18.0（ +1.0%）
8位 <6645> オムロン 4389.1 +43.1（ +1.0%）
9位 <7203> トヨタ 3251.9 +27.9（ +0.9%）
10位 <6301> コマツ 6050 +50（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4188> 三菱ケミＧ 900 -5.5（ -0.6%）
2位 <9008> 京王 795 -4.0（ -0.5%）
3位 <6963> ローム 3110 -15.0（ -0.5%）
4位 <6178> 日本郵政 1781.2 -8.3（ -0.5%）
5位 <8053> 住友商 5825.1 -26.9（ -0.5%）
6位 <4689> ラインヤフー 374 -1.6（ -0.4%）
7位 <4507> 塩野義 3480 -12.0（ -0.3%）
8位 <2501> サッポロＨＤ 1686.9 -5.6（ -0.3%）
9位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4879 -13（ -0.3%）
10位 <9501> 東電ＨＤ 633 -1.5（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の30日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9159> ＷＴＯＫＹＯ 2349 +400（ +20.5%）
2位 <3011> バナーズ 266 +37（ +16.2%）
3位 <4414> フレクト 1120 +150（ +15.5%）
4位 <4045> 東合成 1980 +262.0（ +15.3%）
5位 <2195> アミタＨＤ 567 +62（ +12.3%）
6位 <4379> フォトシンス 520 +51（ +10.9%）
7位 <6166> 中村超硬 800 +58（ +7.8%）
8位 <2721> ＪＨＤ 141 +8（ +6.0%）
9位 <8227> しまむら 3470 +194.0（ +5.9%）
10位 <6580> ライトアップ 1119 +58（ +5.5%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <2351> ＡＳＪ 345 -45（ -11.5%）
2位 <9348> アイスペース 418 -48（ -10.3%）
3位 <4381> ビープラッツ 460 -45（ -8.9%）
4位 <4650> ＳＤエンター 254 -15（ -5.6%）
5位 <3917> アイリッジ 471 -19（ -3.9%）
6位 <197A> タウンズ 498 -17（ -3.3%）
7位 <4082> 稀元素 2345 -80（ -3.3%）
8位 <6834> 精工技研 21200 -690（ -3.2%）
9位 <3137> ファンデリー 262 -8（ -3.0%）
10位 <3690> イルグルム 517 -14（ -2.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3092> ＺＯＺＯ 1149 +36.0（ +3.2%）
2位 <4901> 富士フイルム 2980 +52.5（ +1.8%）
3位 <5801> 古河電 31465 +515（ +1.7%）
4位 <1801> 大成建 16550 +215（ +1.3%）
5位 <8411> みずほＦＧ 6200 +65（ +1.1%）
6位 <5803> フジクラ 4552 +47（ +1.0%）
7位 <3436> ＳＵＭＣＯ 1800 +18.0（ +1.0%）
8位 <6645> オムロン 4389.1 +43.1（ +1.0%）
9位 <7203> トヨタ 3251.9 +27.9（ +0.9%）
10位 <6301> コマツ 6050 +50（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4188> 三菱ケミＧ 900 -5.5（ -0.6%）
2位 <9008> 京王 795 -4.0（ -0.5%）
3位 <6963> ローム 3110 -15.0（ -0.5%）
4位 <6178> 日本郵政 1781.2 -8.3（ -0.5%）
5位 <8053> 住友商 5825.1 -26.9（ -0.5%）
6位 <4689> ラインヤフー 374 -1.6（ -0.4%）
7位 <4507> 塩野義 3480 -12.0（ -0.3%）
8位 <2501> サッポロＨＤ 1686.9 -5.6（ -0.3%）
9位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4879 -13（ -0.3%）
10位 <9501> 東電ＨＤ 633 -1.5（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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