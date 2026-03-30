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「絶対に値下げして売らない」住友不動産の強気な姿勢…田端信太郎が暴く業界の「これが現実」

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投資家の田端信太郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「不動産株・財閥「御三家」の社風の違いを知らずに投資するな！」を公開した。不動産デベロッパー各社の社風やキャラクターの違いが株式投資家に浸透していない現状に警鐘を鳴らし、業界の知られざる背景を専門家とともに徹底解説した。



動画冒頭で田端氏は、不動産デベロッパーは利益率やROEなどの数値だけでは測れない独自の性格があると説明。不動産業界歴23年の専門家・稲垣氏をゲストに迎え、「MAJOR7」のウェブサイトや各社が手がける物件の画像を提示しつつ、主要デベロッパーの特徴を深掘りした。まず、業界トップに君臨する三井不動産について、商業施設の開発に強くクリエイティブだと評価。さらに、過去の耐震偽装問題の際、全棟を建て直し仮住まいの費用も負担した手厚い対応を挙げ、「損得度外視でやれることは全部やりましょうっていう、その姿勢の迫力がすごく感じた」と絶賛。「マンションを買うなら三井不動産だ」と語った。



対照的に、住友不動産については「一番ゴリゴリの営業会社」と表現。新築マンションで空室があっても絶対に値下げして売らない強気なスタンスや、優良なオフィスビルを自社で保有し続ける戦略を指摘した。その上で、業績のアップサイドを取りやすい構造から「株を買うなら住友不動産だなと思う」と断言している。また、三菱地所については「大手町の大家さん」として、「保守的な、貴族的な」社風だと分析。何もしなくても丸の内の家賃収入が入る安定した収益構造を説明した。



動画の終盤では、東急不動産や野村不動産、さらに新興の霞ヶ関キャピタルなど、他社の事業戦略にも触れつつ議論を展開。最後には「自分が持ってる物件が本当に良い物件だよなと思ってるのを手掛けてる不動産会社を買うと、自然と腰が入った長期保有になる」と述べ、物件の背景にある企業の姿勢を理解して投資することの重要性を説いて締めくくった。