Photo: 小暮ひさのり

2025年3月2日の記事を編集して再掲載しています。

旅行の多いシーズンですし！

気がつけば3月でもうすぐ年度も終わり。新生活前に家族や友達と旅行でも…なんて考えている人も多いのでは？ そんな方々にちょっといいモノあるので語らせてください。

着替えで荷物がかさばる旅の準備には、エレコムの旅行用圧縮袋｢パッキングキューブ｣が必須です。

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かさばる衣類をスリムに圧縮、2ポケットで着替え分け

Image: Amazon

衣類なんてカバンに突っ込んでおけばいいじゃない？

と思うかもしれませんが、ズボン、シャツ、肌着、靴下など、全部合わせるとそれなりにかさが増えちゃいますよね。でも、こっちなら収納してからチャックを閉じれば、ぎゅ〜〜っと圧縮。ホットサンドかよ？くらいにスリムになっちゃうの。

この際、電気もポンプも使わず、チャックを閉めるだけという手軽さもまた最高。ちなみに、チャックはタフさと信頼のYKK製です。

Photo: 小暮ひさのり

先日の1泊2日の出張へ持って行ったのですが、このレベルで圧縮できます。

着替えがグチャらないのがいいし、縦型スリムに収まるので、バッグの中でPCと同居しやすいってのが最高。仕切りがある2ポケット構造なので、使用前・使用後や、肌着・その他とかで分けられるものめちゃくちゃ便利でした。

もうコレなしでの旅は考えられないくらい依存しているので、僕もオカワリで買っておこうかしら。せっかくだから安いこのタイミングで。

レビューは以下をどうぞ。

一泊の着替えがリュックにスルリ。エレコム圧縮バッグを侮っていた…

Source: Amazon

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