輸入二輪車ブランドとして初めて、大阪府警のパトロールバイクに採用

BMW F900XR 大阪府警察「スカイブルー隊」仕様｜BMW F900XR Osaka Prefectural Police Team SKY BLUE

大阪府警では1997年より、ひったくりや車上ねらいなどの街頭犯罪対策として、青い車体が特徴のバイク部隊「スカイブルー隊（通称：青バイ）」を運用している。今回、この青バイに輸入二輪ブランドとして初めて採用されたのが「F900XR」だ。

F900XRは、スポーツ性能とツーリング性能を高次元で融合した1台。並列2気筒エンジンによる力強い走りに加え、アンチ・ホッピング・クラッチやエンジン・ドラッグ・トルク・コントロール（MSR）などを備え、高い安定性と安全性を実現している。

搭載される894cc水冷直列2気筒エンジンは、最高出力77kW（105ps）/8500rpm、最大トルク93Nm（9.5kgf-m）/6750rpmを発揮。最高速度は215km/hに達し、WMTCモード燃費は23.8km/L（1名乗車時）だ。

BMW F900XR 大阪府警察「スカイブルー隊」仕様｜BMW F900XR Osaka Prefectural Police Team SKY BLUE

なお、青バイと呼ばれるスカイブルー隊専用バイクを導入しているのは全国でも大阪府のみ。今回のF900XRは2026年度中に運用開始予定となっている。

ちなみに同モデルは、首都高速道路交通警察隊のバイク部隊、通称「黄バイ」としても2024年12月より運用中だ。青バイ、黄バイの双方に採用されたことで、今後さらなる導入拡大にも期待が高まる。