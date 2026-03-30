KEY TO LIT猪狩蒼弥、木村拓哉を“すべらせてしまった” 映画「教場」撮影時のムチャブリ＆後悔明かす
【モデルプレス＝2026/03/30】KEY TO LITの猪狩蒼弥が、3月30日放送のフジテレビ系お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（毎週月〜金曜ひる11時47分〜）に出演。先輩・木村拓哉とのエピソードを語った。
【写真】木村拓哉主演「教場」舞台挨拶、STARTOアイドル・人気俳優ら豪華集結
この日の放送では、4月から木曜日の新レギュラーメンバーを務めることとなったKEY TO LITの岩崎大昇（※「崎」は正式には「たつさき」）、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩、佐々木大光が登場。メンバーそれぞれが、過去にやらかしたエピソードを語った。
猪狩の出番が回ってくると「木村拓哉をすべらせてしまった」とテロップが表示され、スタジオからは驚きの声が。映画『教場 Requiem』で木村と共演した猪狩は「スベらしてしまったつもりはまったくないんですよ」と前置きしつつ、「言い訳していいですか。『教場』の撮影をしていて、現場がすごく暑かったんです。木村さんがコールドスプレーを持ってきて、皆に『かけな』って（渡してもらった）」と撮影時のエピソードを話し始めた。
コールドスプレーについて、「順番に前からやっていくんですけど、僕のところにやってきた時に『おい、猪狩。これでシューってやってマイケル・ジャクソンのマネしたら、めっちゃおもろくね？』って言われたんです」と木村からのムチャブリがあったことを明かした猪狩。しかし「俺、パニックになっちゃって、『そうですね』って、（他の人にスプレーを）渡しちゃったんです」と先輩からのフリをスルーしてしまったことを明かした。
そして、番組では「正解はこれじゃないですか」と話し、マイケル・ジャクソンのマネを披露する場面も。当時の心境を明かしつつ「戻れるならあの時に戻りたい」「本当の粗相だった」と後悔した様子だった。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
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◆猪狩蒼弥、木村拓哉からのムチャブリ明かす
この日の放送では、4月から木曜日の新レギュラーメンバーを務めることとなったKEY TO LITの岩崎大昇（※「崎」は正式には「たつさき」）、井上瑞稀、中村嶺亜、猪狩、佐々木大光が登場。メンバーそれぞれが、過去にやらかしたエピソードを語った。
コールドスプレーについて、「順番に前からやっていくんですけど、僕のところにやってきた時に『おい、猪狩。これでシューってやってマイケル・ジャクソンのマネしたら、めっちゃおもろくね？』って言われたんです」と木村からのムチャブリがあったことを明かした猪狩。しかし「俺、パニックになっちゃって、『そうですね』って、（他の人にスプレーを）渡しちゃったんです」と先輩からのフリをスルーしてしまったことを明かした。
◆猪狩蒼弥、木村拓哉への対応に後悔「本当の粗相だった」
そして、番組では「正解はこれじゃないですか」と話し、マイケル・ジャクソンのマネを披露する場面も。当時の心境を明かしつつ「戻れるならあの時に戻りたい」「本当の粗相だった」と後悔した様子だった。（modelpress編集部）
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