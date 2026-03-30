イラン系ハッカー集団「ハンダラ」がFBI長官カシュ・パテルの個人メールを取得したと主張し一部をオンラインで公開

イラン系ハッカー集団「ハンダラ」がFBI長官カシュ・パテルの個人メールを取得したと主張し一部をオンラインで公開