IVE、JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』発売決定。収録曲「Fashion」がApp Storeキャンペーンソングに
IVEがJAPAN 4th EP『LUCID DREAM』を5月27日(水)にリリースすることが決定した。日本版の新アーティストビジュアルが公開され、収録内容も発表されている。
収録楽曲のうち、日本オリジナル楽曲「Fashion」はApp Storeの「どんな一歩も、App Storeと。」キャンペーンソングに決定しており、本日3月30日(月)よりTV、デジタル広告などで展開される。「Fashion」は新しい日々や自分に出会うために一歩を踏み出し、前向きな気持ちにさせてくれる楽曲で「どんな一歩も、App Storeと。」というメッセージのナレーションにはメンバーのREIが参加している。
JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』の発売に先駆け、4月3日(水)には「Fashion」の先行配信がスタート。配信キャンペーンもスタートした。
JAPAN 4th EPには、EP名同様となるタイトル曲「LUCID DREAM」、「どんな一歩も、App Storeと。」キャンペーンソング「Fashion」、さらに日本オリジナル曲となる「JIGSAW」に加え、IVE THE 3rd EP『IVE EMPATHY』のタイトル曲「REBEL HEART」「ATTITUDE」をはじめ、「Thank U」、計3曲の日本語バージョンを収録。
タイトル曲「LUCID DREAM」は、これまでの日本タイトル曲とはまた変わった雰囲気の楽曲となり、IVEのチームカラーを維持しつつ、今まで見られなかった表情や衣装が垣間見える作品となっている。「夢」というモチーフを、現実逃避のための場所ではなく、自分自身と向き合い、感情に正直になるための空間として表現した楽曲となっている。
JAPAN 4th EPのCD商品形態は、【初回生産限定盤I(CD+Blu-ray)】・【初回生産限定盤V(CD+PHOTOBOOK)】・【初回生産限定盤E(CD+PHOTOBOOK)】・【通常盤(CD only)】・【メンバーソロジャケット盤(CD only) 全6種】・【期間生産限定盤(CD only)】・【会場限定盤(CD only)】の全12形態。初回生産限定盤はA4ボックスサイズ仕様になる。
各形態の封入特典や店舗別特典もオフィシャルサイトで確認可能だ。さらに、発売を記念した購入者限定のシリアルナンバー応募抽選スペシャルイベントを開催することも予定されており、詳細は後日発表される。
IVEは現在、2度目となるワールドツアー＜SHOW WHAT I AM＞を韓国よりスタート。日本では、4月18日（土）、19日（日）の2日間にわたり、京セラドーム大阪で公演を開催する。
■DIGITAL SINGLE「Fashion」
2026年4月3日(金) 配信開始
https://ive.lnk.to/fRaCLz
キャンペーン内容はIVE JAPAN OFFICIAL SITE (https://ive-official.jp/mob/news/newsShw.php?site=DIVE&cd=OF10351)にて
■IVE JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』
2026年5月27日(水)発売
※3月30日(月)正午12時より順次予約受付開始
https://IVE.lnk.to/J6P31j
【初回生産限定盤I (CD+Blu-ray)】
3,800円(税込) BVCL-1521〜1522
＜CD (初回I/初回V/初回E/通常/ソロ盤/期間盤共通)＞
01.LUCID DREAM ※日本オリジナル
02.Fashion ※日本オリジナル ※「どんな一歩も、App Storeと。」キャンペーンソング
03.JIGSAW ※日本オリジナル
04.REBEL HEART -Japanese ver.-
05.ATTITUDE -Japanese ver.-
06.Thank U -Japanese ver.-
＜Blu-ray＞
・LUCID DREAM (MUSIC VIDEO)
・LUCID DREAM - Behind The Scenes
＜仕様 / 封入内容＞
・A4サイズBOX仕様
・A4サイズフォトカード I ver.
・ステッカーシート I ver.
・フォトカード I ver. (全6種の内1種ランダム)
・イベント応募抽選用シリアルナンバー×2
【初回生産限定盤V (CD+PHOTOBOOK)】
3,800円(税込) BVCL-1523〜1524
＜CD (初回I/初回V/初回E/通常/ソロ盤/期間盤共通)＞
＜仕様 / 封入内容＞
・A4サイズBOX仕様
・A4サイズフォトカード V ver.
・36P撮りおろしフォトブックレット V ver.
・ステッカーシート V ver.
・フォトカード V ver. (全6種の内1種ランダム)
・イベント応募抽選用シリアルナンバー×2
【初回生産限定盤E (CD+PHOTOBOOK)】
3,800円(税込) BVCL-1525〜1526
＜CD (初回I/初回V/初回E/通常/ソロ盤/期間盤共通)＞
＜仕様 / 封入内容＞
・A4サイズBOX仕様
・A4サイズフォトカード E ver.
・36P撮りおろしフォトブックレット E ver.
・ステッカーシート E ver.
・フォトカード E ver. (全6種の内1種ランダム)
・イベント応募抽選用シリアルナンバー×2
【通常盤 (CD only)】
1,800円(税込) BVCL-1527
＜CD (初回I/初回V/初回E/通常/ソロ盤/期間盤共通)＞
＜仕様 / 封入内容＞
・ソロピクチャーレーベル (全6種の内1種ランダム) ※初回仕様
・12Pブックレット
・フォトカード 通常ver. (全6種の内1種ランダム) ※初回仕様
・イベント応募抽選用シリアルナンバー ※初回仕様
【メンバーソロジャケット盤 (CD only)】
＜CD (初回I/初回V/初回E/通常/ソロ盤/期間盤共通)＞
＜仕様 / 封入内容＞
・メンバー別ソロジャケット
・12Pソロ仕様ブックレット
・フォトカード ソロジャケットver. （全6種の内1種ランダム) ※初回仕様
・イベント応募抽選用シリアルナンバー ※初回仕様
●メンバーソロジャケット盤 (YUJIN ver.): 1,800円(税込) BVCL-1528
●メンバーソロジャケット盤 (GAEUL ver.): 1,800円(税込) BVCL-1529
●メンバーソロジャケット盤 (REI ver.): 1,800円(税込) BVCL-1530
●メンバーソロジャケット盤 (WONYOUNG ver.): 1,800円(税込) BVCL-1531
●メンバーソロジャケット盤 (LIZ ver.): 1,800円(税込) BVCL-1532
●メンバーソロジャケット盤 (LEESEO ver.): 1,800円(税込) BVCL-1533
【期間生産限定盤 (CD only)】
1,800円(税込) BVCL-1534
＜CD (初回I/初回V/初回E/通常/ソロ盤/期間盤共通)＞
＜仕様 / 封入内容＞
・12Pブックレット
・フォトカード 期間生産限定盤ver. （全6種の内1種ランダム) ※初回仕様
・イベント応募抽選用シリアルナンバー ※初回仕様
【会場限定盤 (CD only)】
1,700円(税込) BVC7-22
※「IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN」会場、CDリリースイベント会場にて販売予定となります。
※予約・購入販売対象会場詳細については後日ご案内いたします。
＜CD＞
01.LUCID DREAM ※日本オリジナル
02.Fashion ※日本オリジナル ※「どんな一歩も、App Storeと。」キャンペーンソング
03.JIGSAW ※日本オリジナル
＜仕様 / 封入内容＞
・紙ジャケット仕様
・三つ折りブックレット
・フォトカード 会場限定盤ver. （全6種の内1種ランダム)
・イベント応募抽選用シリアルナンバー
■店舗別特典内容・対象店舗
・Sony Music Shop
クリアフォトカード(ソロ6種ランダム) / まとめ買い: 3形態収納BOX
※まとめ買い特典は、メンバーソロジャケット盤・期間生産限定盤を除く、【初回生産限定盤I・V・E・通常盤】の4形態のまとめ買いカートが対象となります。
※Sony Music Shop まとめ買い: 3形態収納BOX は 【初回生産限定盤I・V・E】の3枚を収納できるBOXとなります。
・A!SMART
セルカフォトカードA(ソロ6種ランダム)
・タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini全店、タワーレコード オンライン(一部店舗除く)
セルカフォトカードB(ソロ6種ランダム)
・HMV全店(HMV&BOOKS online含む / 一部店舗を除く)、全国のローソン店頭Loppi端末
セルカフォトカードC(ソロ6種ランダム)
・TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）
アナザージャケット(ソロ6種ランダム)
・WonderGOO / 新星堂全店(一部店舖を除く)および新星堂WonderGOOオンライン
丸形缶バッジ(ソロ6種ランダム)
・玉光堂 / バンダレコード / ライオン堂 / イケヤミュージック(ECサイト含む)
L判ブロマイドA (ソロ6種ランダム)
・Amazon.co.jp
メガジャケ(各形態別絵柄)
・楽天ブックス
A4クリアポスター(ソロ6種ランダム) / まとめ買い: A4クリアファイル(集合1種)
※まとめ買い特典は、メンバーソロジャケット盤・期間生産限定盤を除く、【初回生産限定盤I・V・E・通常盤】の4形態のまとめ買いカートが対象となります。
・ネオ・ウィング(CDJAPAN)
スマホサイズブロマイド(ソロ6種ランダム)
・セブンネットショッピング
L判ブロマイドB (ソロ6種ランダム)/ まとめ買い: 6PWサイズブロマイド(集合1種)
※まとめ買い特典は、メンバーソロジャケット盤・期間生産限定盤を除く、【初回生産限定盤I・V・E・通常盤】の4形態のまとめ買いカートが対象となります。
・その他応援店舗
ステッカーシート
【注意事項】
※特典は数に限りがございますので、無くなり次第終了となります。ご購入前に必ず各CDショップ・オンラインショップ商品ページにて特典の有無をご確認ください。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と”特典非対称商品ページ”がございます。ご予約の際にご希望される商品ページかご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。
※各まとめ買い特典は、【初回生産限定盤I・V・E・通常盤】の4形態まとめ買いが対象です。
※各まとめ買い特典は、<まとめ買い特典付き>のカートでご予約の方に先着でプレゼントいたします。各形態を単品でご購入いただいても、まとめ買い特典は付与されませんのでご注意ください。
※Sony Music Shop まとめ買い: 3形態収納BOX は【初回生産限定盤I・V・E】の3枚を収納できるBOXとなります。
■＜IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’ IN JAPAN＞
2026年4月18日（土）開場16:30 / 開演18:30 京セラドーム大阪
2026年4月19日（日）開場14:00 / 開演16:00 京セラドーム大阪
▼チケット料金
指定席 14,800円（税込）
※一部着席での観覧をお願いする座席がございます。
※演出および、ステージの一部が見えにくいお席となる場合がございます。
※全席指定
※1公演につき4枚まで申し込み可(同行者非会員可)
※4歳以上有料／3歳以下入場不可
※別途プレイガイド手数料がかかります。
関連リンク
◆IVE 日本オフィシャルサイト