森保ジャパン 敵地でスコットランド撃破! W杯への攻撃的新オプション見えた「自信になる」
◇サッカー国際親善試合 日本1ー0スコットランド（2026年3月28日 グラスゴー）
日本代表は28日、グラスゴーでスコットランド代表に1ー0で勝利した。森保一監督（57）は後半33分から2トップ＆2シャドーを置く3―1―4―2の超攻撃的布陣を採用。その6分後にMF伊東純也（33＝ゲンク）の決勝弾が生まれた。代表経験の浅い選手を先発起用し、後半以降に主力を投入。計21人が出場し、結果と選手選考を両立させた。31日（日本時間4月1日）にはイングランド代表と対戦する。
均衡を破るため、森保監督が動いた。0―0の後半30分過ぎにFW塩貝、MF鎌田、DF橋岡を同時投入し、システムを3―2―4―1から3―1―4―2に変更。2トップ＆2シャドーに加え、両翼も前に押し出す超攻撃的布陣を敷いた。同39分に狙い通りの分厚い攻撃から伊東が決勝ゴール。練習でも試していない、ぶっつけ本番の勝負手が的中した。4万4644人の観衆で埋まったスコットランドサッカーの聖地、ハムデンパークで白星をもぎ取り「無失点で耐え、最後は形を変えて点を取りにいった。W杯に向けて自信になる勝利」とうなずいた。
22年W杯カタール大会のコスタリカ戦は引いた相手を崩せずに0―1で敗戦。アジア予選でもドン引きの相手に攻めあぐねる試合があった。W杯本番でも1次リーグ同組のチュニジアはFIFAランクの格下で守備を固めてくる可能性がある。指揮官は「引いた相手から点を取ることは課題というか、さらにチームの力をつけるために必要。守備の堅いスコットランドでトライした」と説明した。
W杯メンバー選考も兼ねた一戦で、代表経験の浅い選手を先発に並べた。FW後藤、MF佐野航は代表初先発で、MF鈴木唯も先発3試合目。10人の交代枠を使い、後半はMF三笘、FW上田、堂安、伊東ら主力を次々と投入した。「W杯に向けたチームづくりと、勝って自信を積み上げる部分で、バランスを取った」。結果と選手選考を両立させる出色の采配だった。
18年の就任後、対欧州勢は6勝1分け（PK負けは引き分け扱い）と不敗を継続。次は中2日でイングランドと対戦する。W杯優勝候補に挙がる強豪には過去1分け2敗と未勝利。指揮官は「まだまだ連係、連動の部分でスムーズでない部分があった。W杯に向けてクオリティーを上げていきたい」と言った。高みを求めて、ウェンブリーに乗り込む。
≪WBで攻撃活性化≫伊東がネットを揺らせば勝つ。またも“神話”を継続させた。後半18分から途中出場。同39分に塩貝が落としたボールを受け、フェイントで相手マークをかわし、最後は右足シュートで決勝点をもぎ取った。「絶対勝ち切らなきゃいけない、何とか点に絡みたいと思っていたので1点を取って勝てて良かった」。国際Aマッチ得点試合14戦全勝となり、岡崎慎司の13戦全勝を抜いて単独最多を記録。欧州勢から4得点は森保ジャパントップでキラーぶりも発揮した。
初採用された3―1―4―2の攻撃的布陣ではウイングバック（WB）に投入され、攻撃を活性化。昨年10月のブラジル戦同様に途中出場から流れを変えるゲームチェンジャーぶりが目立つ。イングランド戦ではシャドー起用の可能性もあり、この日も「（WBと）両方でイメージを持っていた」と頼もしい。この勢いのまま聖地に乗り込む。