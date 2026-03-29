【東京都の人気スーパー銭湯】「極楽湯 多摩センター店」は駅からの好アクセスが魅力。多彩なお風呂でリラックス
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、東京都で人気の施設「極楽湯 多摩センター店」です。
※2026年3月時点で、Googleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えの銭湯を紹介しています
「駅から徒歩圏内でアクセスが良く、サンリオピューロランドのすぐ隣という立地の良さが非常に便利」
「サウナイベントが定期的に開催されており、季節限定のドリンクや美容液サウナなど、趣向を凝らした企画が楽しめる」「駐車場が170台分あり、入浴利用で5時間無料になるため、車での来店でもゆっくり過ごせる」
▼アクセス
所在地：東京都多摩市落合1-30-1
アクセス：「多摩センター駅」より徒歩約5分。多摩ニュータウン通りを曲がりサンリオピューロランド隣。
▼料金
平日：1,000円
土・日・祝：1,150円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)
そんな人に向けて、All About ニュース編集部が厳選した、人気かつ評価の高いサウナやスーパー銭湯の施設を紹介します。今回紹介するのは、東京都で人気の施設「極楽湯 多摩センター店」です。
「極楽湯 多摩センター店」は多彩なサウナやお風呂を楽しめる多摩センター駅から徒歩約5分、サンリオピューロランドの隣に位置する施設です。多彩なお風呂やサウナを楽しめるほか、「お食事処」ではランチメニューや「トマトサウナドリンク」などの限定メニューも充実。「ほぐし処」や「髪美粧」といったケア施設も完備されており、新生活や引越しの疲れを癒やすのに最適な環境が整っています。
「極楽湯 多摩センター店」の口コミは？「極楽湯 多摩センター店」には以下のような口コミが寄せられています。
「駅から徒歩圏内でアクセスが良く、サンリオピューロランドのすぐ隣という立地の良さが非常に便利」
「サウナイベントが定期的に開催されており、季節限定のドリンクや美容液サウナなど、趣向を凝らした企画が楽しめる」「駐車場が170台分あり、入浴利用で5時間無料になるため、車での来店でもゆっくり過ごせる」
アクセス・料金情報は？ 泊まれる？
▼アクセス
所在地：東京都多摩市落合1-30-1
アクセス：「多摩センター駅」より徒歩約5分。多摩ニュータウン通りを曲がりサンリオピューロランド隣。
▼料金
平日：1,000円
土・日・祝：1,150円
▼宿泊可否
宿泊：不可
(文:All About ニュース編集部)