BAMBI WATER春夏コレクション♡カップ付きで叶う新ベーシック

“着心地もシルエットも妥協したくない”そんな願いに応える新作が登場♡BAMBI WATERの春夏コレクションは、インナーの機能性とファッション性を融合した“カップ付きアパレル”が主役。1枚で着られて美しく整うアイテムは、忙しい毎日に寄り添いながらおしゃれも楽しめる優秀な存在です。これからの季節にぴったりな新定番をチェックしてみて♪

新しい“Quality Wear”の魅力

BAMBI WATERが提案するのは、機能性・着心地・デザイン性をすべて兼ね備えた「Quality Wear」。

ミリ単位で設計されたパターンにより、窮屈さを感じさせず、自然に美しいシルエットを実現します。

シアー素材や背中開きデザインにも対応できるカップ付き仕様で、インナー選びに悩むストレスを軽減。日常の中で自然と手に取りたくなる一着です。

上質レースにときめく♡Yueの春夏コレクションで叶える洗練ランジェリー

コーデが広がる多彩なラインナップ

カップ イン ストラップデザイン キャミソール

カップ イン グリッター キャミソール

今回のコレクションでは、全10型のカップ付きトップスを展開。抜け感のあるストラップキャミソールや、グリッター素材のキャミソールはレイヤードにも最適。

カップ イン アメスリ タンクトップ

カップ イン アシンメトリー タンクトップ

アメスリタンクやアシンメトリータンクは、シンプルながら存在感のあるデザインで、1枚でスタイリングが完成します。

カップ イン バックオープンT ロング

カップ イン バルーン タンクトップ

カップ イン サイドギャザーT

さらに、バックオープンTやサイドギャザーTはトレンド感を取り入れつつ、自然な肌見せを演出。

カップ イン アシンメトリー VネックT

カップ イン リブオフショルT ハーフ

カップ イン クロップド クルーネックT

クロップド丈やオフショルTは、露出を抑えながらも女性らしいラインを引き立てる絶妙なバランスに仕上がっています。

毎日着たくなる快適さ

どのアイテムも伸縮性のある柔らかな素材や、肌あたりの良いリブ生地を採用。長時間着ても疲れにくく、日常からお出かけまで幅広く活躍します。

カップ付きで1枚で着られるため、朝の準備もスムーズに。シンプルながらもトレンドを押さえたデザインで、着るたびに気分が上がるアイテムです。

新しい日常を軽やかに♡

BAMBI WATERの春夏コレクションは、機能性と美しさを両立した“新しい日常着”♡1枚で着られる手軽さと、洗練されたシルエットが、毎日のコーデをより自由にしてくれます。

忙しい日々でもおしゃれを楽しみたい方にぴったりのラインナップ。新しい季節のスタートに、自分らしいスタイルを取り入れてみてください♪