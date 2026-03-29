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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

旅行のパッキング、つい欲張って荷物が増えがちですよね。そんなときに便利なのが、電動ポンプを内蔵した圧縮バッグ「BJIAX」です。

スイッチ1つで最大約90％までかさを減らせる便利な設計（※収納物の種類や量によって圧縮率は異なります ）。

中身が見える窓があったり、ポンプが自動だったり……。そんな「BJIAX」の気になるポイントを、いくつかご紹介しますね。

ボタン1つでかさばる衣類がスリムに

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こちらの圧縮バッグは、電動ポンプを搭載しているのが特長。ボタンを押すだけで、掃除機などを使わずに中の空気を抜いてくれます。

たとえば、冬の旅行でかさばるダウンジャケットや厚手のセーター。これを使うと、かなり薄い状態にまでまとまります。

スーツケースの中に余裕ができるので、必要なモノを妥協せずに入れられそうですね。

中身が見えるから、探しモノが減る

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圧縮袋って、中身がわからなくて困った経験はありませんか？ 「BJIAX」には透明なウィンドウがついているので、中身が一目瞭然です。

「あのシャツ、入れたっけ？」 と、せっかく圧縮した袋を開ける必要がありませんし、忘れ物も減りそうです。

防水性を備えた生地で、日常のシーンでも活躍

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生地には、アウトドア用品にも使われる「190Dリップストップナイロン」を採用。格子状に繊維が縫い込まれた丈夫な素材です。

さらに両面にはTPUコーティングが施されていて、防水性を備えています。これにより、ジムで汗をかいたウェアを収納したり、雨で濡れた身体を拭いたタオルを入れたりと、日常のちょっとしたシーンでも活躍。

旅行のときだけじゃなく、普段の実用性を重視する方の要望にも応えてくれるんです。

荷物のかさやパッキングの手間、探しモノの時間を少しでも削減したい。そんな合理的な考え方をサポートしてくれる電動圧縮バッグの詳細情報を、ぜひチェックしてみてくださいね。

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