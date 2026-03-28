「穿くだけ美脚」譲れない条件をクリアしたデニムパンツの名品







「デニムで美しい人になれる」スタイルUPデニム

体のラインを拾わない、もたつかない、ヒップのボリュームが目立たない…限りなく多い理想のデニムに求める条件。そんな希望を満たす至極のデニムをご紹介。気になる部分が気にならない、ワイドやぴったりしないストレートシルエットの中から厳選。







ユニクロのデニムで「穿くだけダイエット」

ストレートデニムパンツ 4,990円／UNIQLO





コットン100％で仕立てたワイドストレートジーンズの特徴は、ヒップからすそにかけてすとんと落ちるシルエット。腰まわりのハリや脚線を拾わず、普段よりもまっすぐ長い美脚をメイク。ヴィンテージのようなフェード感に加えて、しゃがんでも窮屈感のないやわらかな風合いを両立。







「スキニーよりひと周り太い」脚がまっすぐ見えるデニム

インディゴストレートデニムパンツ 35,200円／デ・プレ





あからさまな幅広デニムによるスタイルカバーが苦手という人にオススメな、スキニーよりもわずかにゆとりをもたせた絶妙シルエット。ウエストまわりや太もものハリを拾わず、まっすぐですらりとした脚線をメイク。そのうえで、しゃがんで・走れるストレッチ素材を使用し着心地も申し分なし。







黒と白の間をとれる「合わせやすさと軽やかさ」

グレーデニムパンツ 27,500円／upper hights × uncrave（オンワード樫山 お客様相談室）





黒デニムを徐々にブリーチさせて色を抜いた、スミっぽさがほのかに残る明るいグレー。清潔感をかもしつつ真っ白ほど気張らないデニムならではの絶妙な色みは黒い服ともなじませやすく、モノトーンの気分転換にも適役。シャープなシルエットを気負いなく手にとれるのも、淡い色合いのメリット。







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