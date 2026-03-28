この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「はたつん介護士」が、「【全国制覇】夜勤から新しい働き方にチャレンジしてみた結果・・・【新企画:旅する介護士】#１」と題した動画を公開しました。動画では、単発バイトアプリ「カイテク」を活用し、全国の介護施設で働きながら旅をする新企画「旅する介護士」の関東編がスタートしています。



スタッフから突然企画を告げられたはたつん。移動は公共交通機関のみ、所持金は5,000円スタートで、旅費や食費はすべて介護現場で働いたお給料でまかなうという過酷なルールが課せられます。さらに「歌レクができたらプラス8,000円」「『はたつん』と声をかけられたら1人につきプラス500円」といった特別ルールも設けられました。



1日目は栃木県佐野市へ向かい、ショートステイでの勤務をこなします。無事に初日の労働を終え、アプリを通じて給与の8,000円が振り込まれると「チョット早くてびっくりしました笑」と驚きつつも喜びを見せました。その後、埼玉県へ移動する際には切符を落としてしまうハプニングもありましたが、なんとか春日部市に到着し、翌日の仕事と宿を確保します。



2日目は埼玉県で午前中に勤務を終えた後、グループホームへ赴き、音楽療育コンテンツ「健康王国」のタブレットを使った歌レクボランティアを実施。施設の方々と一緒に体操や歌で盛り上がりました。夜には視聴者から「はたつん」と声をかけられる嬉しい出会いもあり、ボーナスを獲得。その後、茨城県土浦市へ移動し、ご褒美としてファミリーレストランでハンバーグを堪能しました。



単発バイトアプリを活用した自由な働き方と、行く先々での温かい出会いが詰まった「旅する介護士」。過酷ながらも前向きに奮闘するはたつんの姿は、介護職の新しい可能性を感じさせてくれます。