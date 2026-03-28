多くのミュージカルや舞台に出演する女優の永利優妃（22）が27日、自身のインスタグラムを更新。大学卒業を報告した。

「改めまして！！慶應義塾大学 文学部 社会学専攻を卒業いたしました！！」と大学卒業を報告し、大学名も明かした。

「ヒロステ稽古中に、稽古を抜けさせてもらって日吉まで受験しに行って、最終稽古で仲良しキャストに見守られながら合否発表を見て、泣きながらみんなにお祝いしてもらったのが懐かしい…。第一志望の大学に入れたからには、と、頑張って社会学専攻に入り、ひたすら舞台と単位と向き合い続ける日々でした笑笑笑」と仕事と勉学の両立を振り返った。

「卒論時期には舞台三昧でファンの方に『大丈夫そ？笑』とご心配をおかけしつつも…笑笑 皆さんが応援してくださったおかげで4万字書ききりました」とも。「試験期間は特に、お仕事との両立に頭がパンクしそうな時もありましたが、ファンの皆さんがいつも温かく寄り添ってくださって、大学では友達や先生方が支えてくださり、両立をずっと応援してくれたお母さんの存在があり、本当にたくさんサポートを頂いたおかげで卒業できました…。また大学と並行して自分が没頭できるお仕事があることにも感謝だなと…」とつづった。

「卒業に際し頂いた学士は人間関係学！！大学で得た学びや姿勢、道徳、社会性を忘れずに、4年間で出会えた最高に友たちを大切に、初めて公表した大学名に恥じることなく これからも突き進んでまいります。社会人の私も応援していただけたら嬉しいです」と記した。

「学位記(卒業証書的something)をゲットして大興奮なおゆめを添えて…」とした。

永利は今月11日、自身のXで「昨日、無事に大学卒業が確定いたしました。4年前、稽古中に入学が決まり、それからというもの舞台と単位に立ち向かい続けた4年間でした。毎年肝を冷やす成績発表。落単ギリギリを狙った授業欠席。無事にストレート卒業が叶いました。泣いてもいいですか」と投稿。

永利は2003年12月13日生まれ、東京都出身。「Dr.STONE THE STAGE〜SCIENCE WORLD〜」のコハク役、「僕のヒーローアカデミア The “Ultra” Stage」の芦戸三奈役 、「少女歌劇 レヴュースタァライト 羽成八津樹役、ミュージカル「贄姫と獣の王〜the KING of BEASTS〜」のアミト役、舞台「1リットルの涙」など、舞台を中心に多数の作品に出演している。