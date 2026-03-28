◇ナ・リーグ ドジャース5─4ダイヤモンドバックス（2026年3月27日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が27日（日本時間28日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。3打数無安打でノーヒットに終わったもののチームは接戦を制し、開幕2連勝を飾った。

初回の第1打席は相手先発・ネルソンに対し、1ボール2ストライクからの5球目、低めスライダーに手が出ず、見逃し三振に倒れた。3回の第2打席はフルカウントから四球を選んで出塁すると、次打者・タッカーも四球で好機を拡大。3番・ベッツが3ランを放って逆転に成功した。

5回の第3打席は外角スライダーを引っかけ、ニゴロ。4─4の8回、先頭・フリーランドが二塁打を放ってチャンスメークし、第4打席を迎えると、相手4番手・ギンケルに対し2ボール2ストライクからの5球目、高め直球を振り抜き、ニゴロで二塁走者・フリーランドを三塁まで進ませた。この進塁打で1死三塁にすると、次打者・タッカーがきっちり右前適時打を放ち、勝ち越しに成功。この一打が決勝打となった。

9回は新守護神・ディアスがドジャース移籍後初登板。登場曲「Narco」のトランペットの生演奏が鳴り響くとスタジアムは大盛り上がり。四球で走者を出したものの8回に奪った1点を守り切り、ドジャースが接戦をものにした。

この日の試合前には昨季のワールドシリーズ連覇を祝うチャンピオンリング贈呈セレモニーが行われ、サファイアやダイヤモンドがあしらわれた豪華なリングを受け取り、笑顔。授与式では特別映像も流され、大谷は「3連覇はなかなかある機会ではない。難しいシーズンですけど精いっぱい頑張りたい」と語り「左手の薬指以外、どこでも付けられる準備はできています」と3連覇に決意を新たにした。