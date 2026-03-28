三重県伊勢市の老舗和菓子メーカー「赤福」（本社、三重県伊勢市）は、名物「赤福餅」を東京駅で期間限定販売しています。通常の販売エリアは東海や近畿地方と限られているため、関東在住の赤福ファンから歓喜の声が上がっています。



【写真】東京駅で「赤福」と一緒に販売される「白餅鄢餅」

販売場所は、東京駅八重洲北口改札外の東京ギフトパレット内「WEEKLY PALETTE」。販売商品は「赤福餅」や「白餅鄢餅」のほか、東京駅初登場の「桜どらやき」や「饌お米のせんべい」も。饌お米のせんべいは「お米をパフ状にし、伊勢醤油で味付けしてノンフライで焼き上げた米菓。軽やかな食感と香ばしさが特長です」（同社）。



販売期間は3月25日から4月7日まで。営業時間は平日午前9時30分〜午後8時30分、土日祝午前9時〜午後8時30分。最終日は午後6時閉場。販売商品は赤福餅（12個入）、白餅鄢餅、赤福ぜんざい（1食入）、饌お米のせんべい（5個入）、桜どらやき、燦いちご餅（5個入）、燦チョコ餅（5個入）、餅どらやき、季の羊羹桜、おかげ犬サブレ（6枚入）。赤福餅と白餅黒餅は入荷次第販売開始（午前10時〜10時30分頃）。完売次第終了。



SNSには販売初日から「赤福買えました！」「すごい行列」「列がえぐい」「100人待ちだった」「1時間並んだ」「買えないかもしれない」などの声が続々と上がっています。



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同社は4月6日まで、東京・羽田空港でも特別販売会を開催中です。販売商品は赤福餅、白餅黒餅など。販売場所は羽田空港第1ターミナル2階出発ロビーC検査場前、羽田空港第2ターミナル2階出発ロビーマーケットプレイス（南側階段下イベントスペース）。いずれも午前6時から販売開始予定、完売次第終了。