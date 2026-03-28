海外通販や専門店にしかないと思ってた！セルフネイラーを救う100均神アイテム

セルフネイルだとブラシについたポリッシュやジェルが、爪の脇の皮膚に付着しがちですよね。拭き取る作業が大変な上、仕上がりにも影響します…。そんな悩みを解消してくれる『スキンダウンクリップ』が、ついにセリアに登場！海外通販や専門店にしかないと思っていたアイテムが、100円で買えるのは凄いです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：スキンダウンクリップ 10P

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：全長6.4cm

入り数：10個

販売ショップ：セリア

JANコード：4968583260197

気軽に買えなかった『スキンダウンクリップ』をまさかのセリアで発見！

セルフネイルだと、ブラシが広がってポリッシュやジェルが爪の脇の皮膚に付着しがち…。綿棒で拭き取る作業が大変ですよね。

そのまま仕上げたいところですが、やはり見栄えに影響するので放置するわけにもいかず。ただでさえネイルは時間が掛かるので毎回悩んでいました。

爪の両脇の皮膚を押さえるクリップもあるのですが、気軽に手に入れられるものでもなく…。そんな中、セリアのネイルグッズ売り場でとても良い商品を発見しました！

こちらの『スキンダウンクリップ 10P』は、セルフネイラーさん待望のスキンダウンできるクリップです。

海外の通販サイトやネイル用品専門店でないと手に入らないと思っていたアイテムが、なんと110円（税込）で販売されていたんです！

カーブしている部分をつまむことで、先端にかけて開く仕組みになっています。

挟める範囲が広めにできているので、余分な皮膚をしっかり挟んで押さえることができます。

これによってキワまでしっかりと塗れるので、効率よく作業ができ、ネイルの仕上がりもアップします！

余分な皮膚をしっかり挟んでネイルを塗りやすくしてくれる！

実は筆者、完全におすすめはできないですが、今まで洗濯ばさみを使用していました。

どのご家庭にもあるものなので手軽なのですが、とにかく挟む力が強いため痛かったです…！

ですが、このクリップは程よい圧力で押さえられるので痛くありません。また、細いので作業の邪魔にならない点もいいなと思いました。

今回は、セリアで見つけた『スキンダウンクリップ 10P』をご紹介しました。

気軽に買えないと思っていたアイテムが、まさかセリアで100円で手に入れることができるとは思いませんでした！セルフネイラーさんは、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。